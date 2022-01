Director de instituţie publică: „E mai ieftină legalitatea decât şpaga”. Ce  ascund aşa-zisele produse tradiţionale

„Am venit cu o altă viziune privind colaborarea reprezentanţii instituţiei cu agenţii economici sau alte instituţii. Modul de abordare trebuie să fie unul prietenos, în aşa fel încât oamenii să înţeleagă că noi venim în sprijinul activităţii lor şi nu doar cu conceptul acela de control. Noi nu facem poliţie. Dacă mergi pe această metodă veche, omul corectează de faţadă, cât eşti prezent, iar când te-ai întors cu spatele face tot ceea ce ştie. Angajaţii DSVSA Argeş nu merg să certe comercianţii de faţă cu clienţii. Am schimbat abordarea, iar oamenii au început să fie foarte deschişi, să spună lucruri pe care le ascundeau de teamă să nu fie sancţionaţi. Noi nu avem norme de sancţiuni. Se aplică sancţiuni doar dacă este nevoie”, a declarat Sorin Sorescu pentru ”Adevărul”.

„Noi lucrăm la stat, am ales să lucrăm aici şi trebuie să ne facem treaba”

Directorul DSVSA Argeş precizează că încă sunt probleme cu comercianţii de pe culoarul Rucăr-Bran, cu comercianţii care vând produse aşa-zis tradiţionale şi care nu înţeleg că trebuie să îşi cumpere o vitrină frigorifică, ce costă 300 de lei, şi nu respectă normele de igienă. „Produsele se alterează şi am avut recent o reclamaţie venită de la un client. Iar acele produse vândute pe culoarul Rucăr-Bran nici măcar nu sunt tradiţionale, comercianţii le cumpără din carmangerii sau diverse făbricuţe din Argeş, Braşov sau Sibiu şi le vând cu preţuri triple. Am făcut controale dese, am confiscat marfă, dar comercianţii refuză să se conformeze. Din amenda dată puteau să îşi cumpere o vitrină”, adaugă Sorin Sorescu.



Acesta motivează şi de ce mita este cu desăvârşire interzisă în instituţia pe care o conduce. „Noi lucrăm la stat, am ales să lucrăm aici şi trebuie să ne facem treaba. Nimeni nu are vreo obligaţie faţă de noi. Noi trebuie să avem aşteptări fix de la noi. Eu le spun tuturor că legalitatea este mai ieftină decât şpaga. Fii în legalitate, fă ce trebuie şi nu te costă nimic”, precizează Sorin Sorescu.

Vă mai recomandăm şi:

Pestă cu repetiţie la un colos zootehnic: 30.000 porci vor fi ucişi. Focarul, la trei săptămâni de la prima suspiciune

DSVSA: Amenzi de peste 120.000 de lei pentru cei care nu au păstrat corespunzător fructele şi legumele