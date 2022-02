De ce renunţă CJ Argeş la un spectaculos drum cu potenţial turistic, paralel cu Transfăgărăşanul VIDEO

Munte, aer curat, peisaje impresionante. Drumul DJ 704I Arefu (DN7C) - Lac Vidraru-Cumpăna (DN7C), paralel cu Transfăgărăşanul, are un potenţial turistic impresionant sabotat chiar de starea proastă a carosabilului.

Cele trei poduri aflate de-a lungul celor 21,5 km ai drumului a cărui lăţimea este, pe ce-a mai mare parte a distanţei între 2 şi 4 metri, poduri aflate într-o stare avansată de degradare, fac parte din riscurile la care se supun cei care se încumetă să-l parcurgă ca să se bucure de priveliştile uimitoare.

Conducerea Consiliului Judeţean Argeş admite că trebuie găsite variante pentru modernizarea lui într-un termen cât mai scurt, astfel încât să fie integrat într-un circuit turistic în condiţii de siguranţă, dar caută soluţii în altă parte, motivând că nu are bani pentru repararea lui şi aducerea la un grad de siguranţă care să-l pună cu adevărat în valoare.

Conducerea CJ Argeş intenţionează să trimită o delegaţie la Ministerul Transporturilor şi Ministerul Dezvoltării pentru a identifica alte posibile surse de finanţare decât cea de la bugetul CJ.

"Din bugetul Consiliului Judeţean, în niciun caz! În primul rând că drumul nu întruneşte calităţile pentru un drum judeţean. Lăţimile sunt foarte mici. Nimeni nu o să vină să proiecteze şi nu o să putem să accesăm fonduri, dacă n-avem o lăţime minimă de şase metri. Ceea ce înseamnă probabil scoatere din fond forestier sau altceva ce ar trebui să facem ca să ajungem la o lăţime minimă, plus podurile, plus parapeţii lipsă, plus, plus", explică Alina Nicolau, directorul general al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş, care spune că o astfel de lucrare ar putea costa în jur de 7-8 miioane de lei pe kilometru.

Probleme în procesul de administrare a pădurii