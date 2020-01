Cine sunt actriţele care au câştigat de două ori într-un singur an Globul de Aur

Transmisia Globurilor se află pe locul trei în topul celor mai vizionate festivaluri ale anului, după Premiile Oscar şi Premiile Grammy.

Prima actriţă care a reuşit să câştige de două ori Globul de Aur într-un singur an a fost celebra Sigourney Weaver, celebră printre altele pentru rolul din seria Alien. În 1989, Sigourney Weaver a obţinut Globul de Aur pentru cel mai bun rol principal din filmul ”Gorillas in the Mist” şi pentru cel mai bun rol secundar în pelicula ”Working Girl”.

În 1993, Joan Plowright a repetat performanţa lui Sigourney Weaver, fiind premiată cu două Globuri de Aur (cea mai bună actriţă-Enchanted April şi cea mai bună actriţă într-o miniserie sau film TV-Stalin).

În 2007, actriţa Helen Mirren a triumfat la două categorii la Globurile de Aur: cea mai bună actriţă-pentru rolul memorabil din The Queen şi cea mai bună actriţă într-o miniserie sau film TV-Elizabeth I.

În fine, cea de-a patra actriţă care a reuşit performanţa de a câştiga două Globuri de Aur în acelaşi an este Kate Winslet. În 2009, aceasta a fost recompensată cu preţiosul trofeu pentru cea mai bună actriţă, datorită interpretării de neuitat din Revolutionary Road, primind totodată şi Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru pelicula The Reader.