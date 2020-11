Cinci angajaţi de la Primăria Câmpulung Muscel care au refuzat iniţial să se testeze, depistaţi cu SARS-CoV-2

Informaţia ne-a fost confirmată de către primăriţa Elena Lasconi.

„Marţi 17 noiembrie am fost informată că sunt cinci angajaţi în concediu medical. Le-am comunicat prin Departamentul de Resurse Umane să îşi facă testul PCR şi să stea acasă. Iniţial, toţi cei cinci angajaţi ai Primăriei Câmpulung Muscel au refuzat să facă testul. Ştiam că unul dintre angajaţi are grave probleme de sănătate şi am insistat. I-am rugat pe toţi cinci să îşi reconsidere decizia. Toţi aveau simptome diferite: unul tuşea, altul avea dureri de muşchi etc. La insistenţele mele au fost de acord să facă testul joi 19 noiembrie. Şi din păcate temerile au fost confirmate. Toţi cei cinci au fost depistaţi pozitiv cu SARS-CoV-2. Doi dintre cei cinci angajaţi au atribuţii de relaţii cu publicul, însă ultima dată au fost la serviciu în ultima zi vinerea trecută respectiv luni 16 noiembrie”, spune Elena Lasconi.

În ultimele săptămâni, Primăria Câmpulung Muscel a fost dezinfectată zilnic.

