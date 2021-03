Celebrul bulevard Pardon din Câmpulung Muscel, „scena” din „Titanic Vals”, va primi o nouă faţă. Ce spune primăriţa Elena Lasconi

Elena Lasconi le-a răspuns adversarilor săi politici, care- critică măsurile administrative ferme luate după preluarea mandatului, cu vestea alocăriilor de sume pentru obiectivele din Câmpulung.

"Luaţi-vă liber!"

Anunţul a fost făcut online, pe pagina de Facebook Elena Lasconi alege Câmpulung Muscel.

„Premieră pentru Câmpulung! Pentru cei care se ocupă zi de zi cu discreditarea primarului, a USR PLUS şi se hrănesc cu răutate am o veste: azi luaţi-vă liber. Am obţinut 12 milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului aflat la dispoziţia prim-ministrului, cu ajutorul colegilor mei, parlamentarii USR PLUS, pentru trei proiecte importante: bulevardul Pardon, o parte din strada Drăceşti şi Câmpulung, capitala scrisului românesc. Este pentru prima dată când avem parte de o asemenea susţinere. Vă promit, e doar începutul!", a scris primăriţa.