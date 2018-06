Ce soluţie a găsit o firmă obligată să-l reangajeze pe liderul de sindicat concediat disciplinar. Patronii i-au dat slujba înapoi, dar i-au spus să stea acasă

Comdata Service SRL, o firmă cu asociaţi italieni care prestează servicii pentru Telecom Italia şi care îşi desfăşoară activitatea şi în România, în mai multe centre – Craiova, Piteşti, Constanţa, Brăila, Galaţi, Bucureşti şi Buzău – prin intermediul a două departamente, respectiv un call center şi un departament back office, unde muncesc cca. 4.000 de oameni a fost obligată de Tribunalul Argeş să-l reangazeze pe fostul salariat şi lider de sindicat Tiberiu Pielmuş pe postul deţinut anterior desfacerii contractului de muncă şi să-i plătească salariile ce i s-ar fi cuvenit pentru perioada în care bărbatul a rămas fără serviciu.







Omului i-a fost desfăcut contractul de muncă în vara anului trecut, la câteva luni după ce, împreună cu mai mulţi colegi, a pus bazele unui sindicat care să vegheze la respectarea drepturilor angajaţilor la locul de muncă, sindicat care a ridicat conducerii firmei problema salariilor mici, a sâmbetelor lucrate şi plătite la niveluri derizorii, a condiţiilor de muncă proaste, a modul deficitar în care se alocă pauzele. 285 de salariaţi de la Piteşti au aderat la sindicat, însă la puţin timp, liderul lor a început să aibă probleme cu oficialii companiei, iar unii dintre ei s-au retras.





Când bărbatul a refuzat să mai muncească sâmbăta, pentru că nu era plătit corespunzător şi a început să împartă fluturaşi cu mesaje sindicale în timpul programului, compania l-a dat afară, pe motive disciplinare.





Omul a dat în judecată angajatorul şi a avut câştig de cauză la instanţa de fond. Iată cum sună, pe scurt, decizia pronunţată, recent, de Tribunalul Argeş cu privire la contestaţia formulată de Tiberiu Pielmuş la decizia de concedire disciplinară pe care Comdata Service a luat-o în vara anului trecut: „Admite în parte contestaţia, astfel cum a fost precizată. Anulează în parte decizia (...) emisă de intimată, în sensul că înlocuieşte măsura disciplinară a desfacerii contractului individual de muncă (...) cu măsura disciplinară a reducerii salariului de bază cu 10% pe o perioadă de 3 luni(...). Dispune reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior concedierii. Obligă intimata la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul de la momentul concedierii până la reintegrarea efectivă, ţinând cont de reducerea salarială de mai sus”.

Decizia instanţei de fond, deşi nu este definitivă, este executorie.





Liderul de sindicat a fost reangajat, dar stă acasă





Pe 6 iunie, Comdata Service l-a reangajat pe Tiberiu Piemuş, dar i-a propus salariatului să-l plătească fără să vină la firmă.

”E clar ca le e foarte frică de mine. Le e frică să nu înceapă oamenii să se înscrie din nou în sindicat, vă daţi seama, s-a creat un precedent periculos pentru ei.

Pot presta însă activitate pentru sindicat ca şi până acum, fără să fiu prezent acolo. Ei, prin atitudinea asta, se vede clar ca vor sa distrugă această organizaţie”, a declarat, pentru Adevărul, Tiberiu Pielmuş.





Împotriva soluţiei Tribunalului Argeş au declarat apel atât angajatorul, care contestă decizia, cât şi liderul de sindicat, care cere şi daune morale pentru lunile în care a trebuit să se descurce fără salariu.





„Nu e foarte greu de înţeles ce traume poate să suporte un om care este lipsit total de venituri, care este obligat să plătească rate la bănci, în condiţiile în care trebuie să se împrumute de la cine găseşte, să caute să-şi procure bani pentru a-şi susţine existenţa pe parcursul unui an, s-o sprijine şi pe mama sa care este singura cu care locuieşte şi care este persoană cu handicap şi multe alte lucruri (...). S-a observat interesul companiei de a lovi în liderul sindical, nu neapărat într-un simplu angajat, încercând să dea un exemplu şi să destabilizeze mişcarea sindicală. Personal, cred că ar fi mult mai interesant pentru companie să încerce să-şi rezolve aspectele neconforme în regimul de dreptul muncii pe care le are cu toţi angajaţii săi”, a declarat, pentru Adevărul, Liviu Stancu, avocatul lui Tiberiu Pielmuş.









Tiberiu Pielmuş nu este însă singurul fost angajat pe care italienii de la Comdata Service sunt obligaţi de instanţa de fond, să-l reangajeze lucru recunoscut şi de avocatul Comdata Service SRL.





Cât despre daunele morale pe care liderul de sindicat le cere, avocatul companiei consideră că Tiberiu Pielmuş nu are motive să le ceară, dat fiind faptul că instanţa de fond i-a acordat deja daune materiale.





Poziţia Comdata Service





Potrivit oficialilor companiei, nu este vorba de nicio ilegalitate. Sporul pentru zilele de sâmbătă nu este reglementat în niciun Cod al Muncii, iar compania acordă un spor stabilit prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern.





„Vă facem cunoscut faptul că angajatorul COMDATA Service, prin reprezentanţii săi, nu doreşte să imixtioneze în activitatea sindicală şi, de asemenea, că este dispus la un dialog social, derulat în condiţiile şi la limitele legii, dar că nu va tolera manifestări comportamentale de natura celor exteriorizate în ultima perioadă de salariatul Pielmuş Tiberiu Marian, ori de salariatul Stegăroiu Robert Petrişor, atâta timp cât activitatea societăţii este afectată şi chiar diminuează autoritatea legală a angajatorului”- declarau, anul trecut oficialii companiei.