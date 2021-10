Zimbrii din codrii Neamţului, „invitaţie“ la un inedit şi unic concurs din România. „Totul a plecat de la o joacă de copii“

Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ, o structură a Regiei Romsilva, a lansat o nouă ediţie a concursului intitulat Ana are mere pentru zimbri, unul care se adresează şcolarilor. De câţiva ani, în fiecare toamnă, copiii sunt îndemnaţi să contribuie la hrana legendarelor mamifere cu fructe, legume sau cereale.

În arealul protejat din judeţul Neamţ, din 2012 se desfăşoară un proiect de punere în libertate a zimbrilor, prin păduri fiind acum peste 50 de exemplare. Drept răsplată, pe perioada campanie elevii vor avea acces gratuit la Centrul de vizitare al Rezervaţiei de zimbri Dragoş Vodă, iar clasa care va dona cea mai mare cantitate de furaje va beneficia şi de un premiu special, constând în rechizite.

Competiţia se va încheia pe 30 noiembrie. „Implică-te, contribuţia ta este importantă!“, este îndemnul adresat copiilor de către iniţiatorii concursului, care pun la dispoziţia cadrelor didactice numărul de telefon 0233/206.001, pentru o bună organizare. Scopul campaniei este de a suplimenta hrana zimbrilor liberi şi a celor din ţarcul de aclimatizare cu aşa numitele suculente, gen mere, pere, cartofi, sfeclă furajeră, dovleci, pentru a le asigura mamiferelor vitaminele necesare şi a le întări pentru iarnă.

Nu sunt de neglijat nici ştiuleţii de porumb, boabele de grâu, orz, ovăz, secară şi altele asemenea care,

înainte de intrarea în sezonul rece, constituie un excelent supliment pentru zimbri. Prima ediţie a concursului Ana are mere pentru zimbri s-a desfăşurat în 2013 şi s-a încheiat cu circa o tonă de furaje adunate. La a doua, în 2014, au fost colectate circa patru tone, pentru ca în 2015, şase tone de suculente şi cereale donate de elevi să facă deliciul turmei de zimbri de la Vânători Neamţ.

În 2016, au fost implicate15 unităţi de învăţământ, prin intermediul a 48 de clase, care au donat 4.545 kilograme de furaje. În 2017, 13 şcoli unităţi - 12 din Neamţ şi Şcoala Gimnazială Bogdăneşti Suceava au donat 4.477 kilograme de furaje. În 2018, aşteptările organizatorilor au fost cu mult depăşite, ediţia fiind una a recordurilor: cea mai mare cantitate de furaje colectate - 15,4 tone. Au fost şi cele mai multe şcoli implicate - 19 şi cei mai mulţi participanţi - peste 2.000 de elevi şi cadre didactice.

În 2019, la campania Ana are mere pentru zimbri au luat parte 11 unităţi de învăţământ, care au donat 8.687 kilograme de furaje, iar anul trecut, de la clasele ce au reprezentat şapte şcoli s-au strîns 1.6 tone. Inginerul Elena Curea spunea că povestea acestei campanii a început ca o joacă, aplificându-se de la an la an:

„Totul a început ca o joacă la începutul toamnei anului 2013, când în ţarcul de aclimatizare de la parc a văzut lumina zilei un viţel de zimbru. Copiii de la şcolile din zonă s-au grăbit să vină să-l vadă şi s-au întrecut în a-i găsi un nume. Atunci am decis ca cei care vor aduce simbolic un măr pentru zimbrişor vor vizita gratuit zona şi vor avea posibilitatea să lase la plecare o propunere de nume. Am botezat-o astfel pe Rozana - după Ozana lui Creangă şi după două luni în care am primit sute de vizitatori, aveam colectată circa o tonă de furaje. Am decis astfel să organizăm anual campania şi să recompensăm clasa care aduce cantitatea cea mai mare de furaje“.

