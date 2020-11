Oamenii, îngroziţi de tragedia de la ATI Piatra Neamţ: „Au murit cu zile, din cauza unor incapabili“

Reacţiile oamenilor nu au întârziat să apară după tragedia de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ. Reţelele de socializare s-au umplut, în ultimele ore, de postări şi comentarii care au în plin plan incendiul care a mistuit secţia ATI a Spitalului Judeţean Neamţ.

Nemţeni, ieşeni, suceveni sau originari din alte judeţe ale României, oamenii şi-au exprimat public, în ultimele ore, părerile cu privire la tragedia în urma căreia au murit zece oameni, iar şapte oameni au fost grav răniţi.

Postările de pe pagina de Facebook a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ au zeci de comentarii. Oamenii relatează experienţele proprii care demonstrează, de ani de zile, dezastrul din sistemul medical şi prevestesc iminenţa unei tragedii de asemenea proporţii. Românii se gândesc cutremuraţi la victime şi transmit un gând bun, de alinare, familiilor victimelor incendiului.

„Am avut-o pe mama la terapie intensivă la cardiologie si în faţa mea tensiunea ii scăzuse îngrijorător..aparatele sunau, asistentele care erau acolo cand era cazul sa le bag ceva in buzunar acum cand era nevoie de ele dispăruseră... Am iesit pe hol sa chem eu pe cineva... erau toate doamnele la bârfe... se intampla la Roman. Dacă nu eram acolo, ce se intampla? Pe tata l-am avut la Piatra internat... o mizerie, l-am luat de acolo urgent... e o bătaie de joc în spitale... Si doctorii în ambele cazuri vorbeau cu noi de parca eram înapoiati mintali si ei nişte zei... zero respect faţă de oameni,zero empatie... in cazul meu. Tot respectul pentru medicii care fac meseria cu pasiune şi pentru cei de la Piatra medic ,asistente rănite în incendiu“, spune Liliana Maftei.

„Sunt alături de familiile decedaţilor, dar nu sunt alături de conducere şi manager. Sunt convinsă că regulile şi protocoalele pentru un incendiu nu existau. Aş avea o întrebare. De câte ori pe an se face pregătirea personalului pentru catastrofe de genul ăsta?”, scrie Stela Elena Ilisei Apostol.

Alţi internauţi subliniază faptul că persoanele care se aflau în secţia ATI a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ în seara de sâmbătă, 14 noiembrie, au fost condamnaţi la moarte de două ori. „Un dezastru fără cuvinte: condamnaţi la moarte de 2 ori acei oameni! Asta-i România!”, spune Silvia Croitoru.

Macovei Georgiana Andreea spune că cei zece oameni au murit cu zile, din cauza unor incapabili. „Au murit degeaba, cu zile, din cauza unor incapabili. Pentru ei nu e o mare pierdere, pierdere mare e pentru familiile victimelor. Să te sune de la spital că mama, tata, sora sau fratele este mort în incediu pentru că a luat foc secţia ATI... Familiile îi trimit la spital pentru vindecare şi îi iau acasă carbonizaţi. Eu ştiu că la spital se duc oameni pentru ajutor, nu ca să fie arşi de vii...”

Oamenii au lansat şi câteva posibile cauze ale incendiului de sâmbătă seara. „Ăsta-i rezultatul zecilor de ani de administraţe nenorocită, indiferent care-i culoare politică care şi-a numit protejaţii la conducerea spitalelor, şcolilor, instituţiilor publice. Atâta vreme cât managerii nu sunt aleşi prin concurs şi sunt puşi politic, avizele de funcţionare se dau pe bani, contractele cu dedicaţie, vom avea acelaşi final ca în Spitalul Judeţean Neamţ”, comentează Angela Crisan la o postare publicată pe pagina de Facebook a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.

Au fost amintite şi tragediile de la Maternitatea Giuleşti şi din Clubul Colectiv.

FOTO Facebook/Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

Întrebări pentru cei care ne conduc

Cauza producerii incendiului de la Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ are multe necunoscute. Oamenii au multe întrebări, dar prea puţine răspunsuri.

Dana Caraian întreabă:

„1. Pe secţiile ATI trebuie să fie personal nonstop. Unde era personalul, cu excepţia doctorului erou?

2. În orice încăpere există detectoare de fum şi sprinklere de incendiu (nişte duşuri), care intră în funcţiune automat. De ce nu aveau aşa ceva?

3. Mai inflamabil ca oxigenul nu există substanţă. În instrucţiunile de la concentratoare se repetă obsesiv să nu fie sursă de căltură în cameră, să nu fie scântei, să nu se fumeze în zonă etc. De ce în aceste condiţii nu au fost verificate aceste concentratoare? De ce combinezoanele purtate de personal în încăperi cu risc crescut de incendiu nu sunt ignifuge? Plascitul ăla se lipeşte de ei şi le topeşte pielea.”

FOTO Facebook/Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

Întrebări pentru cei care ne conduc are şi Igret Petrica: „Câte persoane care fac parte din Parlament au fost internate aici? Ce au făcut cu banii pentru sănătate?”

Lista cu întrebări adresate pe Facebook este lungă.

Vă recomandăm să citiţi şi: