O elevă eminentă apare pe edu.ro cu 2,30 la matematică, deşi lucrarea a fost notată cu 10 la Bacalaureat

Tânăra a sesizat conducerea liceului, apoi a fost anunţat Inspectoratul Şcolar Neamţ, iar cazul a fost elucidat stabilindu-se că a fost vorba de o eroare la introducerea rezultatelor în aplicaţie. Practic, operatorii care s-au ocupat de această activitate au inversat notele obţinute doar la disciplina Matematică de absolventa CN „Petru Rareş” cu cea a altui absolvent, care are acelaşi nume de familie, de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din comuna Săbăoani.

„În judeţ am avut doi elevi cu numele Imbrişcă, iar în Centrul de Evaluare de la Suceava s-au inversat notele atunci când au fost puse în aplicaţie. Am descoperit greşeala şi am luat legătura cu cei de la Suceava, iar ei au făcut demersurile la Ministerul Educaţiei pentru a schimba notele în aplicaţie. În aplicaţie va apărea corectura după contestaţii” a declarat inspectorul şcolar general Elena Laiu pentru site-ul stiri-neamt-ro