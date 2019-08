Mesajul răvăşitor şi marele regret al lui Ticu Lăcătuşu după moartea lui Zsolt Torok. „Ferice de cei care le-au cunoscut îndeaproape, acasă sau în expediţii“

Ticu Lăcătuşu, alpinistul care a deschis drumul românilor pe Everest în 17 mai 1995, a ţinut să-i adreseze mulţumiri lui Zsolt pentru întreaga carieră care a fost sursă de inspiraţie pentru lumea acestui sport, şi nu numai: „Mulţumim pentru tot ce ai făcut pentru alpinismul românesc! Mulţumim pentru exemplul dat nu doar celor mai tineri, ci întregii comunităţi alpine din România. Mulţumim pentru sacrificiile tale, pentru calvarul prin care ai trecut de atâtea ori, îngheţat, însetat, nedormit, cu gândul la noi, cei de acasă, pentru a reuşi marile ascensiuni care onorează alpinismul românesc“, spune Ticu Lăcătuşu în prima parte a mesajului.

Celebrul alpinist a povestit apoi cum a decurs prima şi singura întâlnire cu Zsolt Torok, respectiv în cursul unei escalade începute pe caniculă şi încheiată pe o ploaie torenţială.

„Ferice de cei care te-au cunoscut îndeaproape, acasă sau în expediţii. Am avut şi eu acest noroc, în urmă cu 2 ani. Nu credeam că frumoasa noastră escaladă din Cheile Bicazului, începută pe caniculă şi terminată pe o ploaie torenţială, va fi şi ultima împreună. Uneori însă şi o singură dată este suficient. Am cunoscut atunci un om energic, curajos, dar foarte calculat, cu un entuziasm molipsitor. Aş fi vrut să-l întâlnesc ceva mai devreme. După Bicaz, am vorbit de multe ori, doar la telefon. Nu pot uita ce frumos suna limba română vorbită de Zsolt... frumos şi corect (după cum mi-a precizat, datorită mamei, profesoară de limba română)“, a mai spus Ticu Lăcătuşu.

Zsolt Torok, temerarul care a doborât mai multe recorduri în alpinismul românesc şi mondial, a murit la vârsta de 45 de ani în urma unui accident suferit în timpul unei escaladări în Munţii Făgăraş. Renumitul alpinist a fost decorat post-mortem de preşedintele Klaus Iohannis

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: