EXCLUSIV Ucigaşul directoarei de la Spitalul din Piatra Neamţ fusese paracliser la o biserică din oraş. Detaliul neştiut despre victimă

Sebastian Dumitru Patriche, ucigaşul directoarei medicale de la Spitalul Judeţean Neamţ, Anca Patriche, crimă petrecută pe 10 ianuarie 2020, fusese, până, acum trei luni, slujitor voluntar la biserica Ştefan cel Mare 2 Piatra Neamţ.

Era paracliser şi palimar (palimarul este persoana din altar care iese cu lumânarea şi aprinde tămâia în cădelniţă), ajutându-l pe preot, se implica în diverse acţiuni ale parohiei şi unerori cânta în strană în locul dascălului.

De câteva luni, nu mai venise la biserică, până la data omorului fiind agent de pază la un supermarket din Piatra Neamţ. Preotul Ciprian Muraru, parohul aşezământului bisericesc, a menţionat că nu-şi poate explica cum de bărbatul respectiv a fost în stare să comită o asemenea crimă. Preotul a mai dezvăluit că victima era verişoara sa.

„A fost voluntar la noi, la biserică. De trei luni a rupt legătura cu noi şi nu mai venea la parohie. La telefon chiar m-a repezit, spunând să-l las în pace, că acum are serviciu. Apoi, nu-mi mai răspundea la apeluri, am mers şi la el acasă, dar când auzea cine e la interfon nu deschisea uşa. Era o fire timidă şi avea momente când plângea, dar nu-mi închipuiam că o să ajungă să ucidă. Îmi făceam griji că el o să se sinucidă. Cât a fost sub puterea Bisericii, a Duhului Sfânt părea că totul e în regulă. După ce a plecat s-a petrecut nenorocirea“, a declarat preotul Ciprian Munteanu.

La slujba de la parohie de duminică, unul dintre subiectele de discuţie a fost şi crima săvârşită de fostul paracliser. Credincioşii aveau păreri diferite despre făptaş, unii considerându-l un om normal, alţii un personaj cam ciudat.

„Era la locul lui, nu a făcut niciodată vreo problemă. Ajuta la treburile parohiei, se implica şi nu părea capabil de o aşa grozăvie“, susţine clopotarul.

„Părea cam ciudat în ultima vreme. Avea un fel straniu de a privi, te fixa cu ochii, da' privirea trecea prin tine. Altundeva îi erau gândurile“, spunea o enoriaşă

Crima a fost premeditată

În ceea ce priveşte crima, dat fiind modul cum a fost săvârşită, anchetatorii au ajuns la concluzia că este vorba despre una cu premeditare, încadrarea juridică fiind omor calificat, caz în care pedeapsa prevăzută este între 15 şi 25 de ani de detenţie.

La prima audiere, acuzatul, care are 50 de ani, nu a furnizat o declaraţie completă, în care să arate cum a acţionat, a fost laconic în a da detalii, fiind afectat psihic de ceea ce a făcut. Cel mai probabil, în această stare a intrat în momentul când a realizat consecinţele infracţiunii.

„Pot să spun, cel puţin la acest moment, că intenţia de a săvârşi infracţiunea a fost foarte clară şi directă. În ceea ce îl priveşte pe inculpat, a fost reţinut. La urmărirerea penală am încercat să îl determin să dea o declaraţie coerentă, dar nu am reuşit să fac acest lucru, motiv pentru care am amânat audierea pe săptămâna viitoare, când, cel mai probabil, din punct de vedere psihic se va limpezi şi o să poată să îşi facă şi apărări. Sperăm să ne prezinte un tablou puţin mai detaliat al motivelor care au dus la săvârşirea acestei fapte. El recunoaşte fapta, dar susţinerile lui au fost incoerente şi nu am putut să îi iau o declaraţie. Nu era sub influenţa băuturilor alcoolice la momentul crimei“, a declarat procurorul Stelian Olteanu, cel care conduce ancheta în acest caz.

Victima, Anca Daniela Patriche, de 49 de ani, nu a avut nicio şansă de supravieţuire, chiar dacă a primit ajutor imediat după ce a fost înjunghiată.

Din cele câteva lovituri aplicate cu un cuţit cu lama de 25 de centimetri, una a fost direct mortală, fiind secţionate vena jugulară şi carotida. „Aşa cum am bănuit de la cercetarea la faţa locului, cauza medicală a decesului a fost un traumatism cervical prin interesarea venei jugulare şi a arterei carotide cu hemoragie externă masivă“.

Ucigaşul a declarat că-şi iubea soţia

La audieri, în laconicele precizări, ucigaşul a declarat că îşi iubea soţia şi că venise la spital să o felicite pentru noua funcţie obţinută.

Pe 8 ianuarie, Anca Patriche promovase examenul pentru a deveni director medical al Spitalului Judeţean, până atunci fiind asistentă şefă la secţia Chirurgie. Ea era şi profesor la Şcoala Postliceală Sanitară Piatra Neamţ, fiind diriginta unei clase.

Între cei doi soţi, care au un băiat de 24 de ani, student la o facultate din Bucureşti, relaţiile erau tensionate, victima intentând acţiune de divorţ în toamna anului trecut. Motivele au fost firea violentă a acuzatului, agresiunile la care era supusă şi, probabil, consumul de alcool. De altfel, de teama bărbatului, Anca Patriche se mutase din locuinţa comună, stând în chirie.

„A susţinut că după o convieţuire de 27 de ani şi-a iubit soţia şi nu a vrut decât să o felicite cu ocazia promovării concursului pentru noua funcţie. Erau în proces de divorţ, primise citaţia şi ar fi dorit să se împace cu soţia, dar nu a reuşit. Au locuit împreună până spre toamna aului trecut, când după ce victima a intentat acţiune de divorţ s-a mutat cu chirie, motivând că nu mai are cum să mai locuiască împreună cu el pentru că era violent şi era convinsă că ar fi exercitat violenţe asupra ei. Martorii au confirmat acest lucru“, a mai precizat procurorul care conduce cercetările.

Dincolo de faptul că a susţinut că ţinea la soţie, la anchetă, Dumitru Patriche nu şi-a exprimat vreo părere de rău pentru tragedia provocată.

Acuzatul nu a contestat arestarea

Că victima se temea de bărbat o atestă şi faptul că rugase doi elevi de la şcoala postliceală să o însoţească în drumul spre serviciu, la cumpărături sau când se ducea să-şi viziteze mama.

Pe 11 ianuarie 2020, Dumitru Sebastian Patriche a fost prezentat magistraţilor de la Tribunalul Neamţ, care au decis privarea de libertate pentru o perioadă de 30 de zile. La pronunţare, inculpatul nu a contestat decizia de arestare, dar poate să o facă la Curtea de Apel Bacău.

Pe 10 ianuarie, autorul a venit la Spitalul Judeţean, în mâini având două sacoşe, în care se bănuieşte că a avut cuţitul şi a urcat la etajul II. Pe camerele de luat vederi s-a observat că a mers direct în încăperea unde era biroul soţiei, care era asistentă şefă la secţia Chirurgie.

A urmat o scurtă discuţie, după care Dumitru Patriche s-a năpustit asupra femeii, aplicându-i câteva lovituri, asistenta apucând să ţipe de două ori. Se bănuieşte că ucigaşul a mai stat aici o scurtă perioadă de timp, timp în care victima agoniza, după care a ieşit pe hol.

Ţipetele victimei au aletat personalul, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea femeii înjunghiate. Apoi, Dumitru Petriche a stat liniştit pe o bancă, fiind imobilizat de către agenţii de pază până la venirea unui echipaj de poliţie.