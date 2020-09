Declaraţiile mucalite ale lui Pinalti, după „meciurile“ cu DNA. „Se spune că ce nu te omoară, te întăreşte, dar cu siguranţă «Beciul domnesc» te-nmoaie“

Ascensiunea lui Gheorghe Ştefan spre lumea „mare“ a afacerilor, politicii dar şi a „necazurilor“ a început prin intermediul echipei pe care o finanţa din postura de preşedinte pe prima scenă a fotbalului românesc: FC Ceahlăul.

De altfel, porecla Pinalti i s-a „agăţat“ de nume datorită modului în care pronunţa acel cuvânt când reproşa arbitrilor la emisiuni televizate că „am avut pinalti, dar nu s-a acordat“.

Şi aşa avea să i se spună de către cunoscuţii mai apropiaţi sau de simplii muritori, iar în 2009, Gheorghe Ştefan a înregistrat porecla la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, fiind ca un cadou la împlinirea a 56 de ani.

„Legat de domnul Ştefan, pot să spun că nu l-am cunoscut

până acum câţiva ani, când a intrat în politică. Eu credeam că-l cheamă Pinalti şi chiar aşa i-am spus când l-am întâlnit prima dată“, recunoştea Theodor Stolojan, iar Mona Muscă, într-o vizită electorală la Piatra Neamţ, l-a prezentat asistenţei ca „Domnul preşedinte Pinalti!“.

Dincolo de acest aspect, despre Gheorghe Ştefan, care a ajuns la vârsta de 67 de ani, se spune că este un bun manager şi în afaceri, şi în politică, că avea „cap“ şi era un bun orator, având „cuvintele la el“, plus că era mucalit din cale-afară, făcând deliciul asistenţei la întruniri sau la posturile tv.

Toate acestea l-au adus în preajma greilor din politica românească, Traian Băsescu, Teodor Stolojan, Emil Boc sau Vasile Blaga, ajungând vicepreşedinte PDL la nivel central, intrând apoi în diverse „combinaţii“ cu cine nu trebuia.

Aşa au început necazurile de natură penală, unele voci susţinând că dacă nu s-ar fi implicat în politica dâmboviţeană ar fi putut fi primar pe viaţă la Piatra Neamţ, acolo unde era şi mai este încă destul de

popular, iar dacă se mai ocupa de Ceahlăul, grupare care s-a şi desfiinţat, echipa ar fi fost şi acum în Liga 1.

Iar primul „contact“ cu DNA a venit prin noiembrie 2014, când vestea arestării sale şi a altor

nume cunoscute în dosarul Microsoft a picat ca o bombă.

„Sunt frustrat pentru că hoţii, care au furat banii din Microsoft, sunt liberi şi beau şampanie la Bamboo“

Avea să stea şase luni în detenţie, iar când a fost eliberat, în aprilie 2015, avea să ofere presei o declaraţie savuroasă despre ce înseamnă privarea de libertate: „Se spune că ce nu te omoară te-ntăreşte, dar cu siguranţă «Beciul domnesc» te înmoaie“, cu referire la traiul din arestul Poliţiei Capitalei.

După pronunţarea sentinţei de 6 ani de închisoare, în dosarul Microsoft, Pinalti s-a predat la Poliţia Ilfov, făcând alte declaraţii în stilul lui mucalit. A vorbit despre dosarul Bani pentru partid, în care fusese acuzat şi Vasile Blaga.

Spunea că are vina de a fi acceptat să primească banii destinaţi finanţării campaniei electorale din 2009, dar că sumele nu au ajuns la PDL, ci la doi dintre martorii din dosar, care erau liberi şi beau şampanie scumpă prin cluburile din Bucureşti.

„Da, mi s-a cerut să fac denunţuri, dar nu spun pe cine. Nu comentez. V-am spus că da şi atît... Ce să

comentez? Banii sînt la alţii, au băut sampanie Cristal prin Bamboo şi Ştefan... Eu n-am băut în viaţa mea Cristal. (...). Banii ar fi trebuit să ajungă acolo, da'... Aşa a fost înţelegerea. Să accept banii pentru partid. (...) Am spus că am acceptat banii, când mi s-a propus, pentru campania electorală, să finaţeze campania, să ia materiale promoţionale, cum se făcea. Banii erau pentru campania electorală din 2009. A cui era?“, se întreba, retoric, Pinalti.

Şi a continuat, afrmând, pe 3 octombrie 2016, lăsând să se înţeleagă că se considera nevinovat atât timp cât banii nu au ajuns la el, că în dosar erau foarte multe persoane implicate, exprimându-şi şi o frustrare:

„Pentru că dacă eu eram condamnat că am acceptat banii pentru partid, era o condamnare corectă. Prin trafic de influenţă politică şi autoritate politică. Dar... să ştiţi că în dosarul ăsta sunt 100 de implicaţi. Eu vă spun, sunt frustrat pentru că adevăraţii hoţi, care au furat banii din Microsoft, sunt liberi şi beau şampanie Cristal la Bamboo“.

Muncă în folosul comunităţii? „Categoric, decât în puşcărie...“

Cum dosarele se adunaseră pe numele lui, fostul primar s-a „înmuiat la Beciul Domnesc“, iar în cazul Bani pentru partid a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii, pentru a cătăta o pedeapsă mai mică.

Într-o altă cauză, Strong Montaj, care viza modul în care a obţinut peste 3 milioane de lei pentru o firmă controlată de el şi care a execut reabilitarea unui drum, Gheorghe Şteafan a fost audiat, pe 27

martie 2017, de Tribunalul Neamţ prin videoconferinţă, din penitenciar.

În apărarea sa a invocat faptul că pentru toate lucrările au avut loc licitaţii, drumul a fost realizat, motiv pentru care ar fi cerut să se facă plăţi pentru toţi cei care muncit, demersuri absolut legale, iar „optica“

DNA de a-l acuza o considera exces de zel şi abuz al procurorilor.

Gheorghe Ştefan, destul de voios după o audiere în Bucureşti

„Dacă am greşit, am greşit fiindcă am fost naiv şi am fost folosit pentru unii care nu doreau decît să scoată bani. M-am zbătut pentru judeţul Neamt să aduc fonduri de sute de milioane de euro“, explica Pinalti. Instanţa a ţinut să-l întrebe pe Pinalti, la cererea apărării, dacă e de acord cu o sentinţă de muncă în folosul comunităţii, în caz că va fi găsit vinovat, iar acesta a spus: „Categoric, decât în puşcărie...“. Totuşi, în acest caz a primit 3 ani şi 3 luni de detenţie.

Pe 20 aprilie 2015, Ştefan era audiat la Curtea Supremă, la ieşire făcând haz de necaz, cu referire la ziua sa de naştere, de care îl mai despărţeau 3 zile. Era în arest la domiciliu şi din câte se pare îi ironiza pe cei care se „gudurau“ nu cu mult timp în urmă pe lângă el, dar care-l uitaseră.

„De ziua mea stau acasă, nu plec nicăieri. Eu nu mai am telefon mobil, am doar fix. Sunt mulţi doritori care vor să mă vadă şi soţia mea îi programează pe ore. (...) Tot răul spre bine. Eu sunt în momentul de faţă un simplu pensionar şi nu mai am drobul de sare deasupra capului“, destăinuia Pinalti, adăugând că nu era supărat pe foştii colegi din politică pentru problemele prin care trece. Gheorghe Ştefan a fost trimis în judecată în opt cauze penale, în trei dintre acestea fiind condamnat cu executare.





