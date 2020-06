Cum afectează cumetriile politice lucrările la un drum cu potenţial turistic din Neamţ. Miza, 80 de milioane de euro

Anunţată cu mare fast în urmă cu un an, reabilitarea drumului naţional 15, care face legătura cu Ardealul şi are potenţial turistic dată fiind zona pe care o străbate, pe malul lacului de acumulare, a intrat în impas. Valoarea investiţiei este de 300 de milioane de lei (peste 80 de milioane de euro), iar lucrările au început în mai 2019 şi ar fi trebuit finalizate în octombrie acelaşi an, apoi în mai 2020, însă nu sunt gata nici acum. Şi nu se ştie când vor fi finalizate, deşi părţile aflate acum în conflict deschis, constructorul şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi (structură a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Nationale), spun că în două săptămâni ar fi terminate.

Despre toate aceste aspecte s-a discutat luni, 15 iunie, într-o conferinţă la care au participat prefectul de Neamţ, George Lazăr, şi Dan Pilă, directorul DRDP Iaşi, care au încercat să explice situaţia. De partea cealaltă, Ionel Arsene, preşedintele PSD şi al Consiliului Judeţean Neamţ, care a obţinut finanţarea, reclamă că liberalii se opun finalizării lucrărilor.

„Lucrările la acest drum ar putea fi terminate în aproximativ două săptămâni, maximum o lună. Numai că

sunt nişte inadvertenţe. Mai discutăm zilele acestea. Să vedem ce o să iasă“, a declarat, ambiguu, directorul Pilă.

„Inadvertenţele“ ar fi că principala firmă constructoare, Aqua Parc, administrată de Gheorghe Vlasie, cumătrul lui Ionel Arsene, ar fi cerut decontarea tuturor lucrărilor, lucru cu care DRDP Iaşi nu prea e de acord, plus că societatea menţionată a depus o notificare de reziliere a contractului.

Şi tocmai pe acest subiect se mai poartă negocieri între părţi. S-a mai spus că ar mai fi de efectuat şi achitat lucrări deaproximativ 50 de milioane de lei, care ar putea fi făcute în aproximativ 14 zile, după care, odată efectuate şi recepţionate, să fie făcută plata şi finalizat proiectul.

Încredinţare directă, nu licitaţie publică

În opinia beneficiarului, o problemă ar fi că proiectul tehnic de execuţie, ce trebuia depus la trei luni de la semnarea contractului, a fost înaintat după aproape un an, în aprilie 2020. Apoi, susţine beneficiarul, ar mai nişte lucrări, evaluate la circa 12 milioane de lei, care nu pot fi demonstrate că ar fi fost efectuate sau materiale care nu s-ar regăsi în stocuri. La toate acestea se adaugă modul cum a fost atribuit contractul.

În martie 2019, după ploi consistente ce au afectat şoseaua naţională, care oricum nu era într-o stare bună de mai mulţi ani, fiind doar „peticită“ şi plină de gropi şi denivelări, s-a decis reabilitarea drumului respectiv.

Aceasta avea la bază o decizie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, care explica

tocmai „situaţia de urgenţă“, aşa că lucrările au fost date prin încredinţare directă, nu prin licitaţie publică.

Şi aşa se face că reabilitarea DN 15, atât cât s-a făcut până la acest moment, pe o distanţă de circa 50 de kilometri, sectorul Bicaz - Poiana Largului a fost executată de o asociere de firme, Aqua Parc Roznov - 85% din lucrare, Mavgo Holding - 5% şi Danlin XXL - 10%.

Trebuie spus că, de câteva săptămâni, nu se mai face nimic la drum, fiind închis circulaţiei rutiere, cu excepţia maşinilor locuitorilor şi firmelor din zonă. Şi este închis tocmai când s-a deschis, cu restricţii, sezonul turistic, şoseaua fiind folosită de cei care veneau la pensiunile de pe malul lacului de acumulare sau se îndreptau spre Durău, staţiunea de la poalele Ceahlăului, de unde se pleacă în ascensiuni montane.

Referindu-se la blocajul intervenit în reabilitarea DN 15, prefectul de Neamţ, George Lazăr, a acuzat, luni, legătura de rudenie şi„interese“ dintre şeful CJ şi constructor.

Lucrările la DN 15 Bicaz - Poiana Largului au fost sistate. FOTO: Facebook

„Ruşine, PNL! Sunteţi o calamitate pentru nemţeni!“

Directorul Dan Pilă nu a putut preciza un termen în acest sens, susţinând că după ce vor fi terminate lucrările, DRDP Iaşi va mai face altele suplimentare, fiind bani alocaţi în acest sens.

„Constructorul este cel care a notificat de reziliere pe DRDP, nu invers. Constructorul nu mai doreşte continuarea lucrărilor. Iar constructorul este cumătrul lui Ionel Arsene. Care ziua ţipă că nu se face drumul, iar seara stă cu cumătrul la masă“, a mai declarat prefectul Lazăr, opinând că, poate altfel ar fi stat lucrurile dacă lucrarea era dată după organizarea unei licitaţii, şi nu prin încredinţare directă, ca urmare a invocării unei stări de urgenţă.

Preşedintele CJ Neamţ, Ionel Arsene, a comentat şi el pe marginea subiectului, fiind extrem de acid la adresa prefectului şi a liberalilor.

„Flăcăul proţăpit de PNL în fruntea Prefecturii Neamţ şi-a chemat colegii de partid pentru a-i face de râs în faţa presei. Directorul DRDP Iaşi a reuşit să confirme din nou că tot ceea ce eu spun de mult timp este adevărat: PNL nu reuşeşte de aproape 8 luni, de când a preluat puterea, să finalizeze lucrările la drumul naţional DN 15 Bicaz - Poiana Largului, deşi au fost executate în procent de 85% în timpul guvernării PSD. (...) Regretabil este că dincolo de vorbe, totul e blocat şi nimic nu se mai construieşte pe DN 15. (...) Deşi aduce doar argumente împotriva constructorului, prefectul speră că DRDP Iaşi va ajunge la o înţelegere cu acesta şi lucrarea se va încheia în scurt timp. Ce să mai înţelegem din asta? Constructorul nu este bun, dar îl vor pentru finalizarea lucrării! Băiete, ştii ce e cu tine? Pe ce lume trăieşti? În concluzie, conform declaraţiilor lor, tot ce pot spune este că nu au găsit timp în 8 luni să identifice şi rezolve aşa zisele inadvertenţe, astfel încât lucrarea să fie finalizată!

PSD - 85% din drum realizat! PNL - ZERO! Ruşine, PNL! Sunteţi o calamitate pentru nemţeni!“, a postat, pe Facebook, Ionel Arsene, după conferinţa de la Prefectura Neamţ.

Despre contractul de reabilitare a DN 15 se mai ştie că DNA Bacău a demarat o anchetă, fiind în lucru un dosar in rem, pentru fapte, nu persoane, deocamdată.