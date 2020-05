Creatoarea de modă pasionată de fotografie, premiată de patru ori la Romania EDEN Destinations

Număr mediu like-uri/fotografie/autor, număr acţiuni (reacţii, comentarii, share) engagements, număr de persoane la care a ajuns postarea - reach şi număr like-uri generale sunt categoriile la care Felicia Aron s-a clasat pe prima poziţie a clasamentului concursului organizat de către Romania EDEN Destinations.

Felicia Aron are un atelier de creaţie în Târgu Neamţ, a participat la diverse festivaluri de modă, dar este pasionată şi de a surprinde tot ce ţine de natură prin obiectivul aparatului foto.

Asta mai ales că e de loc din Vânători Neamţ, zonă extrem de pitorească, cu mănăstiri seculare şi codri nesfârşiţi, astfel că participarea la concursul EDEN - Destinaţii Europene de Excelenţă a venit de la sine.

„Am încercat să dau o mână de ajutor turismului local înscriind câteva fotografii din galeria mea în concurs. Îmi este tare dragă zona, de aceea îmi şi place să o promovez. Sunt fermecată de ce oferă natura aici“, destăinuie Felicia Aron.

Şi, în mai 2020, a venit răsplata pentru cele surprinse în Ţinutul Zimbrului, destinaţie ecoturistică ce se suprapune peste Parcul Natural Vânători Neamţ, fotografiile ei fiind apreciate şi votate online, aducându-i locul I la toate cele patru categorii.

Clasamentul final al competiţiei a arătat astfel: Număr mediu like-uri/fotografie/autor - Locul I: Felicia Aron - 111,9; Locul II: Alexandra Bega - 22,67; Locul III: Oana Dima - 19,5; Locul IV Primăria Tăuţii Măgherăuş - 12,29; locul V: Milka Zolt - 9.

La Număr acţiuni (reacţii, comentarii, share) - engagements ierarhia este următoarea: Locul I: Felicia Aron - 4.000; Locul II: Primăria Tăuţii Măgherăuş - 965; locul III: Milka Zsolt - 659; Locul IV: Alexandra Bega -611; Locul V: Oana Dima - 330, iar la Număr persoane la care a ajuns postarea - reach: Locul I: Felicia Aron - 21.654; Locul II: Primăria Tăuţii Măgherăuş - 4.399; Locul III: Milka Zsolt - 3.934; Locul

IV: Alexandra Bega- 2.839; Locul V: Oana Dima - 907.

La ultima categorie, Număr like-uri generale, pe I a fost Felicia Aron - 135; Locul II: Primăria Tăuţii Măgherăuş -92; Locul III: Oana Dima - 88; Locul IV: Alexandra Bega - 67 şi Locul V: Milka Zsolt- 58.

A fotografiat vulpi, căprioare, zimbri şi un lup, dar îşi doreşte şi un urs

Fotografia, una dintre pasiunile Feliciei Aron. FOTO: facebook

Dar iată şi cum descrie Felicia Aron pasiunea pentru fotografie: „A prins contur de câţiva ani, când am mers la primul workshop, în Deltă, organizat de Sorin Onişor, un fotograf cunoscut. Au fost trei zile ca un maraton după cadre frumoase. Au urmat şi alte workshop-uri, pe care am început să le percep ca terapie pentru suflet, pentru că, în jurul lui Sorin, e multă voie bună, mult pozitivism, datorate lui şi oamenilor care participă la astfel de evenimente. Apoi am fost co-organizator al unor astfel de tabere de fotografie, la care au fost invitaţi şi membrii Foto Club Neamţ. Scopul acestor evenimente a fost de a promova locurile natale, respectiv zona comunei Vânători Neamţ“.

După publicarea finaliştilor la concursul menţionat, Felicia Aron a primit binemeritate felicitări de la diverse persoane, între ele fiind şi Viorela Chiper, managerul Asociaţiei Ţnutul Zimbrului, care promovează zona cuacelaşi nume:

„Mulţumim pe această cale Feliciei, pentru înscrierea în concursul organizat de Romania EDEN Destinations cu imagini din ţinutul nostru. Ne bucură enorm că la nivelul comunităţii locale avem mai mulţi parteneri cu care lucrăm şi fiecare pe partea sa se ocupă de promovarea şi dezvoltarea destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului. Datorită acestei implicări avem de câştigat fiecare din destinaţie, iar acesta este şi un stâlp de temelie al destinaţiilor sustenabile“.

Felicia Aron mai are şi alte pasiuni, între care plimbările pe jos, cu maşina sau motocicleta, dar cel mai mult îi place să surprindă cadre cu animale.

„Plimbatul pe dealuri şi păduri, pe jos, cu maşina ori cu motorul, este o altă pasiune de-a mea, în strânsă legătură cu cea pentru fotografie. Ieşirile în natură mi-au permis să obţin cadre fotografice deosebite. Cel mai mult mă încântă să surprind animalele sălbatice în mediul lor sau peisaje din locuri mai puţin umblate. Am avut prilejul să fotografiez vulpi, căprioare, zimbri, chiar un lup, dar îmi doresc să surprind şi un urs în mediul său natural“, declara, pentru mesagerulneamt.ro, creatoare de modă.

Mai spunea că nu-i sunt străine nici de muncile grele, „pe care am fost nevoită să le fac în copilărie şi adolescenţă, dar îmi place să fac şi lucruri delicate, care ţin de latura mea feminină“.

Ţinutul Zimbrului, în Top 100 mondial Sustainable Destinations

Creşterea oilor, o veche ocupaţie prin judeţul Neamţ. FOTO: facebook

Ţinutul Zimbrului a fost, în 2019, pentru al treilea an, singurul obiectiv din România prezent în Top 100 Sustainable Destinations, o selecţie a celor mai importante destinaţii turistice „verzi“ din întreaga lume,

realizată de experţi din domeniu.

„Suntem pentru al treilea an consecutiv, singura destinaţie din ţară în Top 100 Destinaţii Sustenabile din lume. E o recunoaştere foarte valoroasă, care ne-a permis accesul în culisele dezvoltării turistice sustenabile la nivel mondial. O distincţie care se acordă comunităţilor ce reuşesc să lucreze împreună pentru a-şi pune în valoare cultura, tradiţiile, oamenii, într-o manieră responsabilă şi durabil“, declara Geanina Fedeleş, preşedintele Asociaţiei Ţinutul Zimbrului.

Distincţia a fost acordată la un eveniment organizat, în octombrie 2019, în Croaţia, la Mali Losinj, zonă inclusă în acelaşi Top 100. Din rândul celor intraţi în competiţie sunt selectaţi liderii globali ce vor fi premiaţi la Târgul de Turism Berlin 2020, la diferite categorii.

Povestea Ţinutului Zimbrului a început în 2005, când Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ a

înregistrat la OSIM mărcile Ţinutul Zimbrului şi Bison Land, prezentând pentru prima dată conceptul dezvoltării durabile a micro-regiunii.

Apoi, În 2009, destinaţia a primit recunoaştere europeană, prin includerea în reţeaua EDEN, în 2016 Ţinutul Zimbrului a devenit a patra destinaţie ecoturistică a României, astăzi recunoaşterea fiind

una mondială.

La Parcul Natural Vânători, structură din subordinea Direcţiei Silvive Neamţ, este implementat un proiect unic în ţară, de eliberare a zimbrilor în mediul natural. Primul pas s-a făcut pe 22 martie 2012, când a fost eliberat primul grup în sălbăticie, în zona Chitele, din comuna Crăcăoani. Numărul zimbrilor care hălăduie acum prin codrii Neamţului este de 45.

Zona Parcului Natural Vânători Neamţ este cunoscută şi ca Ţinutul Zimbrului, destinaţie care se

suprapune peste aria protejată, oraşul Târgu Neamţ şi comunele Agapia, Bălţăteşti, Crăcăoani şi Vânători Neamţ.