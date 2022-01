Ce le este dat să pătimească românilor expediţionari în Australia. „Inevitabilul s-a produs. Ne-am pricopsit şi noi“

Radu Păltineanu şi Irina Repede, cei doi români care sunt

protagoniştii unei inedite expediţii în Australia, una ce presupune străbaterea pe triciclete a continentului, cale de circa 13.000 de kilometri, au probleme. Noul val de infectări cu coronavirus, care face ravagii pe continent i-a afectat şi pe ei.

Au plecat în această aventură pe data de 13 octombrie a anului trecut şi au încheiat prima etapă după o lună şi o zi. Au străbătut aproximativ 1.200 de kilometri, poposind la Capul York, cel mai nordic punct al ţării. După o perioadă de odihnă au început a doua etapă, pedalând spre coasta de est.

În jurnalul pe care îl ţine pe pagina de Facebook, Radu Păltineanu, de loc din Piatra Neamţ, dar care are şi cetăţenie canadiană, descria, zilele trecute, atmosfera sumbră din oraşele pe care le-a străbătut împreună cu prietana lui, bucureşteanca Iripa Repede, totul datorându-se noului val de infectări.





Iată ce scria pietreanul joi, 20 ianuarie 2022, la ora 12.00:

„Inevitabilul s-a produs. Ne-am procopsit şi noi cu COVID-19. Ultimul val de infectări care a lovit Australia ne-a prins şi pe noi. Pe mine primul şi la o săptămână şi pe Irina. La început nu am ştiut ce să cred, fiindcă am început să am simptome chiar după a doua doză de vaccin, iar testul rapid iniţial pe care mi l-am făcut a ieşit negativ. Aşa că am încercat să nu dau prea multă importanţă simptomelor şi am pedalat în continuare“.

Românul povesteşte că tovarăşa de expediţie a început să aibă simptome când au ajuns în oraşul Townsville, astfel că s-au izolat într-o cameră de hotel. Recuperarea lor a decurs bine, sunt aproape vindecaţi, dar Irina încă se simte obosită. Şi speră ca îndată ce-şi revin total să purceadă la drum.

Radu Păltineanu spune că în statul statul Queensland, în care se află acum, până de curând nu înregistra decât câteva cazuri de COVID-19 pe zi, majoritatea în carantină sau izolare, dar, după un amplu proces de vaccinare în masă, autorităţile au decis redeschiderea graniţelor interne şi ridicarea

majorităţii măsurilor.

„Face parte din experienţa aventurii noastre oceanice“

Numai că, acest lucru a coincis cu sosirea noii variante Omicron, care se răspândeşte cu mult mai multă repeziciune decât cele anterioare, astfel că s-a ajuns la câteva zeci de mii de cazuri pe zi.

Şi, în câteva săptămâni, Australia a devenit dintr-o ţară cu strategie COVID 0, ţara cu una din cele mai mari rate de infectare din lume.

Asta după 2 ani în care o bună parte din oraşele continentului s-au confruntat cu cele mai dure şi îndelungate lockdown-uri din lume, iar acum, după ridicarea restricţiilor interne, se confruntă cu un număr de cazuri record, care, practic, a dus la închiderea a mii de business-uri, dat fiind că mulţi angajaţi se află acasă în izolare, iar lumea este panicată.

„Numărul morţilor, comparativ cu cel al infectărilor rămâne scăzut, ceea ce e oarecum liniştitor, dar chiar şi aşa, trăim vremuri interesante. Recluziunea şi siguranţa Noii Zeelande unde am decis să rămânem la începutul pandemiei par acum atât de îndepărtate. Realitatea noii lumi ne prinde şi pe noi în cele din urmă, aici, la antipozi. Face acum parte din experienţa aventurii noastre oceanice“, detaliază Radu.

Cei doi români, pedalând pe coasta de est a Australei FOTO Facebook

Pe 16 ianuarie 2022, el mai nota în jurnalul de pe reţeaua de socializare că ţara care a petrecut cele mai multe zile în lockdown în această pandemie, se află, din nou, în pragul unor restricţii severe. Ei nu fuseseră afectaţi de măsurile luate, călătoria lor neavând de suferit, fiind bucuroşi că au rămas aproape de natură, dar au văzut ce înseamnăpandemia pentru localnici:

„Oraşele prin care am trecut, Cairns şi Townsville sunt, parcă, desprinse din Kafka. Marea parte a magazinelor şi business-urilor sunt închise, iar acolo unde găseşti ceva deschis se simte aerul ăla trist, de parcă nici nu poţi să te bucuri. Oficial nu este lockdown, practic da, fiindcă mulţi dintre angajaţi sunt acasă, în izolare, cu COVID-19. Mai grav este că nu se mai găsesc produse pe rafturi, lanţul de

aprovizionare şi producţie fiind sever afectat şi el“.

Radu Păltineanu este este primul român care a traversat de unul singur cele două Americi pe bicicletă, din nordul Alaskăi, până în sudul Argentinei, în Ţara de Foc, pedalând 34.554 de kilometri şi navigând alţi 4.100 pe fluviul Amazon. În 2020, împreună cu Irina, aflaţi în vacanţă, au rămas prizonieri în Noua Zeelandă, fiindu-le interzisă plecarea, aşa că au pus la cale o altă aventură, ce a însemnat parcurgerea a 3.000 de kilometri. Au traversat Insula de Nord pe jos, iar Insula de Sud pe biciclete. În Noua Zeelandă le-a venit ideea expediţiei din Australia.