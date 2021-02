Bison Land - Ţinutul Zimbrului, nominalizat din nou la Top 100 Green Destinations din lume

Destinaţia de ecoturism Ţinutul Zimbrului, inclusă deja în Top 100 destinaţii sustenabile la nivel mondial, este iar nominalizată, pentru a cincea oară consecutiv, pentru a face parte dintr-o „companie“ selectă, una în care se află zone extrem de cunoscute din lume. Aşadar, participă la o nouă ediţie, iar cei care au ajuns vreodată în acest areal sau ştiu ce se petrece aici, sunt rugaţi să acorde un vot.

„Singura destinaţie din România inclusă în Top 100 Destinaţii Sustenabile la nivel mondial este un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte conservarea biodiversităţii prin programul de eliberare a zimbrilor prin pădurile nemţene, program coordonat de Romsilva - Parcul Natural Vânători Neamţ, dar şi datorită punerii în valoare a specificului local, a comunităţii locale“, se precizează pe pagina de Facebook Ţinutul Zimbrului.

Votul pentru Bison Land se poate face până pe 3 martie 2021, la adresa https://greendestinations.org/peoples-choice-award , iar destinaţia cea mai votată va fi anunţată în cadrul Green Destinations Story Awards Ceremony, pe 12 martie. Despre cum se poate face acest lucru, informaţii se pot găsi şi pe Greendestinations.org:

„Votează pentru destinaţia ta preferată! Câştigătorul acestui premiu îl veţi determina dvs. (comunitatea) în funcţie de destinaţia pe care o alegeţi ca cel mai bun exemplu de rezistenţă turistică şi bune practici durabile. Mai întâi, selectaţi continentul în care se află destinaţia dvs. preferată. Apoi derulaţi în jos pentru a găsi destinaţia la alegere şi trimiteţi-o. Mai multe despre Top 100 destinaţii de călătorie din 2020 şi poveştile lor de bună practică pot fi găsite mai jos. Ţinta câştigătoare va fi anunţată la Green Destinations Story Awards vineri, 12 martie 2021 la ora 14:00. Fiecare persoană poate da un vot“.

„A fi inclus în Top 100 Destinaţii Sustenabile este o onoare. Şi nu puteam fi aici fără colaborarea de la

nivel local şi naţional. Ne bucură să fim printre cele mai cunoscute, frumoase, verzi destinaţii la nivel mondial. Pe lângă faptul că sunt recunoscute eforturile la nivel local, avem multe de învăţat de la celelalte microregiuni pentru a ajunge la nivelul la care ne dorim şi pentru a fi competitivi pe plan internaţional“.

Declarţia aparţine Viorelei Chiper, managerul Destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului şi a fost făcută anul trecut, după ce arealul ecoturistic era inclus în topul menţionat a fost inclus şi în 2020 în topul menţionat, după a patra nominalizare consecutivă. Dacă anii anteriilori distincţia era înmânată reprezentanţilor microregiunilor incluse, în 2020 nu s-a mai putut face vreo gală din cauza pandemiei de coronavirus, rezultatele fiind anunţate online, pe 6 noiembrie, la Berlin, la conferinţa Global Green Destination Days.

Ţinutul Zimbrului, alături de Parcul Yellowstone, insulele Skyros şi Sifnos

La evaluare se ţine cont de criterii gen protejarea naturii, peisaje şi decor, conservarea moştenirii culturale, locuitori implicaţi în turism şi promovarea produselor locale. În ceea ce priveşte nominalizările, ele sunt evaluate de experţi internaţionali în turism şi dezvoltare durabilă, reprezentanţi ai Green Destinations, QualityCoast, TravelMole, Vision on Sustainable Tourism, Travelife, ITB Berlin, Asian Ecotourism Network, Ecotourism Australia şi GLP Films.

Destinaţia ecoturistică Ţinutul Zimbrului se suprapune peste Parcul Natural Vânători Neamţ, iar pentru dezvoltarea zonei s-au coalizat Asociaţia Ţinutul Zimbrului şi Romsilva prin parcul menţionat, autorităţi din localităţile incluse în destinaţia de ecoturism, APDTN Valea Ozanei, Asociaţia EcoLand, Centrul de Informare şi Promovare Turistică Târgu Neamţ, dar şi parteneri locali - pensiuni, producători locali, meşteri populari, şcoli şi organizaţii, etc) obiectivul fiind dezvoltarea sustenabilă.

Ca exemplu de bună practică este proiectul unic de reintroducere a zimbrilor în mediul natural, unul care a început în 2012, ajungându-se ca acum prin codrii Neamţului să hălăduie aproximativ 50 de exemplare ale legendarului mamifer. Dar pot fi amintite şi dezvoltarea infrastructurii turistice, a experienţelor ce pot fi trăite în destinaţie, informarea şi implicarea comunităţii locale în procesul de dezvoltare şi promovare a destinaţiei de ecoturism Bison Land.

„Povestea“ a început în 2005, când Administraţia Parcului Natural Vânători a înregistrat la OSIM mărcile Ţinutul Zimbrului şi Bison Land, prezentând pentru prima dată conceptul dezvoltării durabile a microregiunii. Apoi, în 2009, destinaţia a primit certificare europeană, prin includerea în reţeaua EDEN (European Destinations of Excellence), în 2016 Ţinutul Zimbrului a devenit a patra destinaţie ecoturistică a României, iar în prezent recunoaşterea este una mondială.

Bison Land reprezintă România, fiind alături de destinaţii turistice verzi extrem de cunoscute precum Parcul Yellowstone (USA), insulele Skyros şi Sifnos (Grecia), Regiunea Pafons (Cipru), Regiunea Scania (Malmo, Suedia), insula Gozo (Malta), Alberta SouthWest Crown of the Continent (Alberta - Sud Vestul Coroanei Continentului, Canada), Insulele Azore (Portugalia), Transylvania County - North Carolina (Ţinutul Transilvania, SUA), etc.

