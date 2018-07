Tinerii care şi-au lăsat job-urile de la multinaţionale şi au pariat pe produsele cosmetice naturale. Metoda inedită prin care le livrează

În urmă cu opt ani, piaţa produselor cosmetice naturale nu satisfăcea deloc cerinţele a doi tineri orădeni, Andrea şi Răzvan Paută, astfel că au decis să încerce ei ceea ce nu reuşeau alţii.

Andrea este absolventă a facultăţii de Chimie, iar Răzvan este absolvent al facultăţii de Sociologie. La momentul începerii afacerii, Andrea lucra în top management la o multinaţională din retail, iar Răzvan în backoffice la o multinaţională din telecom. Începutul a fost greu, resursele şi timpul foarte limitate.

„Am pornit la drum cu un mixer de bucătărie şi ingrediente în valoare de 100 de lei. Făceam experiemente după programul normal de lucru, până târziu în noapte. De multe ori ne prindeau orele dimineţii încă lucrând. Am reuşit cu greu să închiriem un garaj, pe care l-am transformat în atelier, înainte de asta locaţia fiind amenajată pentru un cabinet de tehnică dentară. Încet, încet am reuşit să definitivăm şapte reţete de săpun şi şampon solid, cu care am ieşit pe piaţă, la insistenţele prietenilor, foarte încântaţi de rezultate”, îşi aminteşte Andrea.





“Am ales această afacere cu produse naturale pentru că am crezut şi credem în continuare în aceste produse. De şapte ani de zile nu am mai achiziţionat nimic de pe rafturile de cosmetice din magazine, pentru că nu am mai avut nevoie, pentru că ne pricepem foarte bine la asta. Andrea este chiar pe domeniul respeciv şi ştie cu ce se mănâncă o reacţie de saponificare, pentru că suntem pasionaţi de domeniu şi pentru că facem foarte bine ceea ce facem”, ne-a explicat Răzvan.

Ideea a fost a Andreei pentru început, dar cel mai mare impact asupra deciziei de a împinge produsele pe piaţă l-au avut prietenii lor, care, văzând cât sunt de bune aceste produse, au insistat să le şi comercializeze.

“

Realizăm săpun şi cosmetice naturale din ingrediente bio şi naturale de origine preponderent vegetală (excepţie fac produsele apicole şi mătasea). Dintre produse putem aminti: săpun & şampon solid, deodorante, creme de corp şi de faţă, balsamuri de buze, unguente, aftershave, uleiuri de corp, produse pentru îngrijire copii, produse de protecţie solară sau împotriva insectelor.

Suntem susţinători ai curentului buy local şi pe cât posibil încercăm să achiziţionăm servicii şi ingrediente de calitate de la furnizori şi producători locali. Pentru ingredientele exotice colaboram cu diverşi furnizori din Germania”, explică Andrea.

Cei doi tineri antreprenori au ales o metodă mai inedită de livrare. Mai exact, în Oradea şi Timişoara produsele ajung la clienţi cu bicicleta. În restul ţării, ele merg cu curierul.

“Livrarea cu bicicleta a fost ideea lui Răzvan şi a fost cea care ne-a individualizat faţă de concurenţă. Am zis că dacă tot producem şi comercializăm produse naturale hai să facem şi livrarea tot în mod natural şi prietenos cu natura. Facem livrare cu bicicleta în Timişoara încă de când am început, în iarna lui 2010, iar în Oradea facem asfel de livrări din 2013 de când ne-am mutat cu atelierul definitiv din Timişoara”, a punctat Andrea.

Din 2010 până azi, Răzvan a parcurs peste 1.5000 de km pe diverse biciclete utilizate pentru ciclo-livrările gratuite Endea în Timişoara şi Oradea.

“Astfel, am scutit planeta de peste 1.5 tone de emisii de CO² pe care le-am fi produs dacă foloseam o maşină la livrări. Clienţii sunt surprinşi la început că partea cu livrarea pe bicicletă e o parte reală şi sinceră a afacerii noastre şi nu doar un element de marketing care nu are conţinut. De fapt cea mai mare surpriză pe care o încearcă clienţii noştri e atunci când îi contactăm pe cei mai fideli dintre ei pentru testare de noi reţete şi atunci realizează că nici sloganul nostru nu este gol de conţinut: podusele Endea chiar sunt testate pe prieteni. (Endea – Tested on friends)”, dezvăluie Răzvan.

“Noi suntem produsele noastre. Ceea ce credem noi se regăseşte şi în aceste produse. Primim frecvent feedback să încercăm diverse noi produse. Suntem deschişi la astfel de feedback şi discuţia cu noi se poartă direct, fără intermediari. Decizia finală e influenţată foarte mult de ceea ce verificăm noi prin documentări şi testări şi abia apoi de cât de bine s-ar vinde. Ca urmare nu o să regăsiţi printre produsele noastre niciun fel de cosmetice vindecătoare. Ele sunt doar o felie de natură servită cât mai curat, de la procesul de producţie şi până la cel de livrare.

Nu în ultimul rând putem să ne mândrim cu cel mai puternic brand mic autohton care oferă serviciu de relaţii clienţi profesionist şi direct clienţilor. Adică, discuţi direct cu firma, direct cu oamenii care creează ceea ce cumperi”, a punctat Andrea.

Pe viitor cei doi tineri doresc să acceseze şi bani europeni pentru dezvoltarea acestei afaceri, astfel încât să reuşească construirea şi utilarea la stadarde internaţionale a unui atelier-laborator nou.