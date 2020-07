Preşedintele CJ Bihor a ajuns moşier, primarul din Oradea şi-a cumpărat Merţan. Ce averi declară aleşii locali

Cert e că Pásztor e unul dintre cei mai avuţi bugetari din judeţ: deţine o casă în cartierul Episcopia, peste 60.000 metri pătraţi de teren în Oradea şi 6.800 mp în Sălard, la care a adăugat anul trecut cam 2.700 mp de teren în Cetariu. Cu venituri de 163.000 lei pe anul trecut, preşedintele de la Judeţ are în conturi 36.000 euro şi 66.000 lei în urma divorţului de fosta soţie, dar cu toate acestea foloseşte maşinile instituţiei pentru toate deplasările personale, inclusiv cele de recreere.

Şi nu e tot, căci potrivit declaraţiei de avere, ea are şi două apartamente plus o vilă în Oradea, o casă de vacanţă în Câmpul Cetăţii din judeţul Mureş, o casă de 530 mp în Ungaria moştenită de la mama sa, în timp ce soţul ei, om de afaceri, a moştenit la rându-i o casă în Cristuru Secuiesc.

Deputatul a încasat venituri de 242.000 lei pe an de la Camera Deputaţilor, alţi 397.000 euro i-au intrat în cont din vânzarea unui teren în Vama Veche, 42.500 euro din înstrăinarea unei parcele în Cristuru Secuiesc (Harghita) şi 9.500 euro pentru una din Cordău

Cu asemenea încasări, nu e de mirare că, în actualul mandat, şi-a mărit colecţia de tablouri la 61.000 lei (de la 54.000 lei, la cât a fost evaluată în anul trecut, cea de bijuterii la 78.000 lei, (de la 60.000 lei ) şi a dublat la 85.000 lei valoarea colecţiei de mobilă veche.

Florian Bodog (foto sus), senator PSD, a bătut recordul la conturi bancare în condiţiile în care, împreună cu soţia şi cele două fiice are 19, iar în cele 8 deschise pe numele său, are are 837.000 lei, 4.300 euro şi 545.000 yeni japonezi. A avut, deci, unde să-şi depoziteze veniturile de 332.000 lei încasate de la Parlament, Universitatea Oradea şi Spitalul Judeţean, unde e medic. Parlamentarul deţine două apartamente, în Oradea, respectiv în Bucureşti, o casă în comuna bihoreană Oşorhei, o alta în Ungaria, o casă plus un teren, ambele în Oradea, pe care le-a luat la licitaţie, şi le-a câştigat apoi în procesul cu fostul proprietar.