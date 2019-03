Cum a fost pedepsit un funcţionar care i-a sesizat şefului, tată de europarlamentar PSD, o escrocherie cu fonduri europene. „Mi-a zis că fac rău instituţiei şi ţării“

În octombrie 2017, funcţionarul Bogdan Hodişan, şeful biroului din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Bihor care gestionează cererile de plată ale fermierilor cu peste 50 de hectare de teren, a descoperit un solicitant în „off-side“. Fermierul respectiv declarase însămânţată cu porumb o suprafaţă de 100 de hectare de teren care, în realitate, era plină de bălării. Fiind situat într-o zonă defavorizată, fermierul a cerut subvenţii în valoare totală de 22.000 de euro.

Funcţionarul a intenţionat în prima fază să sesizeze DNA, dar prejudiciul nu exista încă, fiindcă banii nu fuseseră plătiţi, iar denunţul nu ar fi avut obiect. Despre situaţia culturii-fantomă au aflat, însă, şi alţi colegi din APIA. Şase luni mai târziu, în martie 2018, Hodişan avea să afle că dosarul respectivului fermier fusese modificat de către un coleg „din mers“, în sensul că în loc de porumb a apărut scris în cerere plante nutreţ, pentru care valoarea subvenţiei este identică. Greu de deosebit de bălării,„plantele de nutreţ“ justificau cererea şi muşamalizau frauda.



Hodişan spune că, în acel moment, şi-a sesizat şeful ierarhic, directorul executiv al APIA Cristian Câmpan. Funcţionarul susţine că şeful i-a cerut să-şi vadă de treabă, adică să avizeze plata subvenţiei „pentru că în documente totul a fost în regulă“.



„Faci rău ţării!“



Funcţionarul a făcut-o plata, dar a şi reclamat cazul şi lui Florian Pavel, directorului general al APIA Bihor. Pavel, tatăl europarlamentarului PSD Emilian Pavel şi un apropiat al ministrului Agriculturii Petre Daea. Florian Pavel avea deja un mic conflict cu Bogdan Hodişan, care este fiul lui Nicolae Hodişan, şeful Direcţiei Agricole Bihor şi fost membru PSD. „M-a găsit într-o fotografie pe un site de ştiri la un protest faţă de modificările legilor justiţiei la care am participat în noiembrie 2017. Mi-a încercuit faţa şi i-a trimis poza tatălui meu, să vadă ce fac în timpul liber“, spune Bogdan Hodişan despre Florian Pavel. Tânărul funcţionar spune că, după ce Pavel i-a primit sesizarea scrisă, l-a chemat în birou spunându-i să nu mai depună alte plângeri fiindcă ar „face rău instituţiei şi ţării“.



Bogdan Hodişan a reclamat însă situaţia la DNA şi la Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) din subordinea Guvernului, înfiinţat tocmai pentru a preveni escrocheriile cu bani europeni. La scurt timp, Hodişan a fost detaşat fără explicaţii la biroul APIA din localitatea bihoreană Marghita, la 60 de kilometri distanţă de Oradea.



Falsul penalizat, banii plătiţi



Obligat, totuşi, să dea curs şi sesizării depuse de Hodişan, Florian Pavel a trimis-o comisiei de disciplină care a tergiversat cercetările mai bine de o jumătate de an. La final, comisia a stabilit că totul e în regulă: subvenţia pentru porumb este egală celei pentru nutreţuri şi, deci, nu există niciun fel de prejudiciu, cum nu exista nici ordin scris care să arate că Hodişan a fost obligat să închidă dosarele. Pe de altă parte, comisia de anchetă l-a sancţionat pe funcţionarul APIA care a înlocuit în documente porumbul cu plante furajere în acte cu o penalizare de 10% din salariu pe o perioadă de 3 luni.



Sesizarea depusă de tânăr la DLAF a luat o turnură bizară. Sorin Petrescu, şeful Serviciului Control Fonduri Europene pentru Dezvoltare Durabilă din Ministerul Agriculturii, a inspectat în vara lui 2018 Direcţia Agricolă Bihor, condusă de tatăl reclamantului, în loc să verifice situaţia de fraudă sesizată la APIA.



Tatăl, verificat „la pachet“ cu fiul



Petrescu, susţine tânărul, a căutat date despre firma soacrei tatălui său şi legături cu un fermier pe care îl cheamă tot Hodişan. „Odată, l-am vizitat pe tata la birou, era acolo şi şeful DACIS. I-a spus «Directore, lămureşte-ţi copilul să se liniştească! Vorbeşte cu băiatul!». Practic, în loc să ancheteze frauda pe care am sesizat-o eu, l-au luat la ochi pe tata“, spune Hodişan junior, aspect confirmat şi de tatăl său. „Acesta este stilul. Mi-e tot mai clar că suntem luaţi «la pachet». Aşa e în sistemul de stat. În final, m-am ales şi cu o plângere penală pentru subminarea economiei de stat“, spune Hodişan senior. Şefului Direcţiei Agricole i s-a imputat că a transmis presei locale un comunicat în baza unei directive semnate chiar de ministrul Petre Daea. Era vorba despre necesitatea distrugerii preventive a porumbului infestat cu virusul pestei porcine africane pentru evitarea răspândirii bolii. Fiindcă a izbucnit un scandal naţional, ulterior ministrul şi-a schimbat poziţia, iar Hodişan s-a ales cu o plângere penală clasată ulterior.



Ancheta DNA la APIA



Procurorii DNA au descins toamna trecută la APIA Bihor, ridicând toate dosarele privind subvenţiile acordate fermierului găsit cu terenul în paragină. Au audiat mai mulţi martori şi pe reclamant şi aşteaptă din august 2018 rezultatele unor expertize menite să cuantifice paguba, care ar trebui realizate tot de specialiştii DACIS. „În urma verificărilor (...), la această dată, Direcţia Antifraudă Control Intern şi Supracontrol (DACIS), structura specializată de control din cadrul APIA central, a finalizat verificările, urmând să transmită rezultatul acestora DLAF, DGCAI şi petentului“, arată reprezentanţii Ministerul Agriculturii, referitor la subiect.



Întrebat despre fraudă şi despre modul în care a gestionat problema, şeful APIA Bihor, Florian Pavel, a cerut „să aşteptăm ca organele abilitate să-şi facă treaba“, susţinând că „nu are nicio implicare“ şi declarându-se mâhnit de „oamenii care muşcă mâna celui care i-a ajutat“. Pavel susţine că lui i s-ar datora angajările în sistem ale celor doi Hodişan, tatăl în anii 2000, iar fiul în 2015: "Eu am scos la concurs, pe vremuri, postul pe care a fost angajat Hodişan cel mare, şi tot eu am scos la concurs postul pe care a fost angajat Hodişan cel mic. Puteam să nu scot posturile, că nu era o urgenţă. Nu le reproşez nimic, dar puţin respect s-ar fi impus“, adaugă Pavel, recunoscând, practic, faptul că a scos posturi la concurs pentru prieteni şi nu în interesul instituţiei.

"Să aştepte un pic"

Potrivit managerului APIA Bihor, Bogdan Hodişan nu a fost "exilat" la Marghita, ci acolo îi era locul de muncă. "El când s-a angajat, ştia unde îi este postul, la Marghita, nu la Oradea. Taică-său a zis atunci că nu e nicio problemă, că e tânăr, şi poate face naveta. A fost adus la Oradea doar temporar, iar când i s-a terminat delegarea, ar fi trebuit să meargă înapoi. Asta e tot. Nu e nicio pedeapsă", zice Pavel.

Cât despre cazul cu frauda, directorul APIA Bihor pretinde că nu a blocat anchetarea ei. "Nu s-a tergiversat cercetarea 6 luni, atât a durat", spune Pavel, recunoscând, însă că, atunci când i-a fost depusă sesizarea, i-a cerut funcţionarului "să aştepte un pic". "Era un audit pe rol. I-am spus, într-adevăr <Mai aşteaptă un pic, Bogdane, că faci rău ţării şi instituţiei>. Adică să aştepte până când se finalizează auditul ", susţine Pavel.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: