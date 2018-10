Criminalul care a zdrobit cu ciocanul capul celui mai bun prieten le-a scris părinţilor victimei. Ce le-a transmis asasinul

În vârstă de 28 ani, fiul al unui cunoscut chirurg din Oradea, Rogia a comis crima toamna trecută, pe 9 noiembrie 2017, într-un parc din municipiu, situat pe malul pârâului Peţa. Victima era tot un orădean, Radu Bogdan, 27 ani, singurul său prieten. A fost omorât cu violenţă, medicii legişti găsind pe corpul său cel puţin 15 urme de lovituri de ciocan, majoritatea fiind aplicate în zona capului şi cu atâta ură încât i-au zdrobit toate oasele.

Autorul a fost identificat în aceeaşi zi, dar nu a fost găsit căci la scurt timp după crimă, acesta a plecat din Oradea, adăpostindu-se în Gara de Nord din Timişoara, într-un vagon dezafectat. De aici l-au ridicat poliţiştii, pe 20 noiembrie, şi l-au dus la Oradea, unde a fost arestat imediat iar pe 2 martie, în acest an, a fost trimis în judecată pentru omor calificat.

A ucis din plictiseală

Ajuns în faţa judecătorului de la Tribunalul Bihor, Rogia a recunoscut comiterea crimei, susţinând că a făcut-o pentru că nu avea activitate, era depresiv şi băuse, dar şi că, dacă nu s-ar fi întâlnit cu prietenul său, ar fi omorât pe oricine altcineva, deoarece asta avea în plan: să ucidă. „Eu nu am avut nimic cu victima, aveam intenţia să ucid şi s-a întâmplat ca acea persoană să fie prietenul meu”, a declarat Rogia în faţa instanţei.

Individul a descris apoi şi cum a comis crima. „Această faptă am săvârşit-o pe malul pârâului Peţa. Am luat de acasă un ciocan metalic, am chemat victima într-un loc mai izolat, am lovit-o în zona capului, de mai multe ori. Prima dată am lovit victima în spate, în momentul în care se afla pe bancă. I-am spus că merg pentru nevoile fiziologice. După ce a căzut, am continuat să-l lovesc tot în zona capului. După decesul victimei, am tras-o spre nişte blocuri, într-o zonă care nu era foarte bine iluminată”, a mai spus Rogia în faţa judecătorului.

„Tot binele din lume”

Aflat în arest preventiv pe perioada procesului, criminalul le-a scris şi părinţilor victimei sale două scrisori, ca să le spună că le doreşte „tot binele din lume”. „Ştiu că cuvintele nu au nicio valoare în momentul de faţă. Tot ce pot să fac pentru voi este să mă rog la bunul Dumnezeu să vă curme suferinţa. Dumnezeu să-l odihnească în pace, vouă vă doresc tot binele din lume. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Doamne ajută pe viitor. Cu umilinţă, Rogia Sorin Ioan”, a transmis în prima scrisoare Rogia.

În următoarea depeşă, criminalul speră ca cei doi oameni pe care i-a lăsat fără unicul lor copil să-şi găsească liniştea. „Ştiu că au trecut aproximativ 4 luni de când Radu nu este între noi. Nici nu pot să-mi imaginez suferinţa prin care treceţi. Eu de abia îmi aştept pedeapsa. Totuşi, şi dacă fac închisoare pe viaţă, asta nu îl va mai aduce printre cei vii. Mi-aş dori din toată inima ca în viitor să vă găsiţi liniştea sufletească. Ştiu că mă urâţi de moarte şi aveţi tot dreptul. Dacă veţi venii la proces, să nu vă surprindă faptul că nu vă pot privii în ochi, deoarece îmi crapă obrazul de ruşine. Sunt 100% de acord cu pedeapsa pe care o propuneţi dumneavoastră prin intermediul avocatului. De aceea aş dorii ca scrisoarea aceasta să o aduceţi la Tribunal când va avea loc procesul”, scria Rogia.

„Fără sentimente”

Părinţii tânărului ucis sunt convinşi, însă, că părerile de rău transmise de criminal nu sunt sincere. Cei doi l-au ascultat în timpul depoziţiei, în sala de judecată, şi spun că au fost şocaţi de faptul că acesta a vorbit cu detaşare şi fără vreo părere de rău despre crima pe care a comis-o. „Cum poţi să spui că ai omorât un om din plictiseală, că ai fi omorât pe oricine, şi să îmi trimiţi apoi o scrisoare în care să zici că îmi doreşti tot binele din lume? Este un om bolnav, fără sentimente”, spune mama victimei, Otilia Bogdan, care a fost prezentă la fiecare termen de judecată al procesului, aşteptând ca instanţa să dea cât mai repede un verdict.

„Nici nu ştiu ce aştept, pentru că orice s-ar întâmpla, fiul meu nu se mai întoarce. Nu aş fi crezut niciodată că voi ajunge să-mi îngrop eu copilul. A trecut un an fără el. Este foarte greu”, explică orădeanca.

În expertize

Procesul în care orădeanul Sorin Rogia este judecat pentru omor calificat se află, încă, în dezbateri pentru că, la solicitarea avocatului care îl reprezintă pe criminal, instanţa a dispus realizarea unor expertize psihiatrice care să stabilească dacă în momentul comiterii faptei a avut discernământ.

Potrivit celor două rapoarte medicale aflate deja la dosar, Rogia suferă de tulburare schizotipală, agravată de consumul exagerat de alcool „în manieră nocivă şi abuzivă cu instalarea dependenţei” însă, în momentul în care a comis fapta, Rogia a avut discernământ diminuat, concluziile fiind reanalizate în prezent de către Comisia Superioară Medico-Legală din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Prof. Mina Minovici”, cel mai înalt for de specialitate.