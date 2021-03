Zeci de procurori au descins la cea mai mare maternitate din zona Moldovei. Acuzaţii de malpraxis la Iaşi

”De fiecare dată când a venit s-a constatat că fătul era viu şi nu avea niciun motiv de internare. După ultima examinare, femeia a stat acasă două, trei zile, iar după trei zile a constatat absenţa mişcărilor fătului. Ulterior s-a internat pentru a se aprecia care este evoluţia sarcinii. A insistat să nască prin cezariană, nu am fost de acord cu acest lucru la a treia naştere şi doamna a născut în prezentaţie craniană. Fătul s-a orientat în poziţia optimă pentru naştere. I-am asigurat analgezie peridorală, confortul cel mai bun. Eu personal am avut 10-15 sarcini cu oprire evoluţie. Eu ştiu prin ce trece şi doctorul, şi familia dar şi femeia. I-am asigurat tot confortul necesar naşterii deşi ea solicita cezariană.”, a mai declarat reprezentantul unităţii medicale.

Acuzaţii de malpraxis

Mama are acuzaţii de malpraxis, adică medicii nu au rezolvat şi monitorizat corespunzător sarcina.

”Cauza decesului nu se ştie. La necropsie nu s-au găsit elemente care să spună că a avut o malformaţie, probleme la cordon. Lumea trebuie să înţeleagă că există moarte intrauterină a fătului, aşa cum există moartea nou-născutului. Se poate întâmpla. Sunt situaţii neplăcute pentru lumea medicală, iar corpul medical nu a avut nicio vină în rezolvarea acestui caz. Ea a venit cu sarcină oprită în evoluţie de 48 de ore, am constatat acest lucru şi am internat-o. A fost anchetă internă, am discutat cazul cu toţi colegii medici, iar cazul este discutat inclusiv la Colegiul Medicilor.”, a conchis Mircea Onofriescu.