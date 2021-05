Vânătorul de criminali de la Iaşi. Infractori identificaţi ca în filmele poliţiste, după urmele pantofilor

35 de criminalişti lucrează la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, oameni care sunt prezenţi la toate infracţiunile comise în judeţ, fie că este vorba despre crime oribile, fie că este vorba despre furturi de o mai mică anvergură.

Unul dintre ei este Mihăiţă Dănceanu, criminalist cu o experienţă bogată în spate. Poliţiştii criminalişti se confruntă uneori cu situaţii în care nu sunt găsite probe la faţa locului, iar atunci începe căutarea suspecţilor, pentru a putea face percheziţii domiciliare, scrie ziaruldeiasi.ro.

“De obicei, dacă nu găsim nimic la faţa locului, dar aceste cazuri sunt foarte rare, începem să facem percheziţii la domiciuliu după ce stabilim care ar fi suspecţii. De cele mai multe ori după percheziţii găsim toate materialele de probă de care avem nevoie. Niciodată nu plecăm de la un caz până nu găsim toate probele care există acolo", a explicat criminalistul, pentru sursa citată.

La locul unei crime sunt căutate probe care necesită cunoştinţe din domenii precum biologie, chimie sau fizică.

„Toate probele sunt fotografiate. Încercăm să găsim amprente la locul unei crime, spre exemplu, folosind pulbere de diferite culori, care scoate în evidenţă urmele papilare ale criminalilor. De asemenea, s-a întâmplat să identificăm infractori după probele de sânge pe care le-am găsit la faţa locului şi pe care le-am trimis spre examinare la laboratorul de criminalistică de la Bucureşti”, a mai povestit Dănceanu pentru ziaruldeiasi.ro.

Infractor identificat după urmele pantofilor

Unul dintre cele mai interesante cazuri de care îşi aminteşte criminalistul este acela al unui hoţ care îşi acoperise foarte bine urmele, dar care a fost identificat în cele din urmă.

“Am ajuns la faţa locului şi iniţial nu am găsit nicio probă care să ducă la hoţul care a spart magazinul. La un moment dat, am observat că gresia din magazin era murdară şi le-am spus colegilor mei să verificăm podeaua. Astfel, am folosit razele ultraviolete, dar şi alte spectre de lumină pentru a scoate în evidenţă urmele pantofilor. Da, am identificat infractorul după caracteristicile pantofilor lui", relatează criminalistul ieşean, pentru presa locală