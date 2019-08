Un nou caz revoltător la 112. Ambulanţă trimisă după o veşnicie la o fetiţă de 5 ani grav bolnavă care-şi pierduse conştienţa: „Măcar să fi stat cineva cu noi în telefon“

Tatăl unei fetiţe de cinci ani din Iaşi, diagonosticată cu tetrapareza spastică, prezintă un caz halucinant privitor la disfuncţionalitatea serviciului de urgenţă 112. Fetiţa şi fratele ei geamăn au venit pe lume prematur, suferind leziuni cerebrale la naştere şi având un istoric medical extrem de încărcat.



În dimineaţa zilei de miercuri, 7 august, fetiţa şi-a pierdut cunoştinţa la reşedinţa soţilor Pârvu din Miroslava, localitate din zona metropolitană a municipiului Iaşi. Cei doi copii se aflau în grija mamei, care l-a sunat disperată pe soţul ei spunând că fetiţa nu-şi mai revine. Bărbatul a apelat serviciul 112 la ora 11.41.



Apelul de urgenţă a fost transferat la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Iaşi, unde tânărul a fost asigurat că o maşină de salvare este pe drum şi va ajunge imediat. Răzvan Pârvu (35 de ani), tatăl copilului, le-a explicat cazul medical delicat al fetiţei sale şi a solictat ca echipajul să poate face faţă intervenţiei. Fetiţa nu mai suferise până atunci o criză similară, iar părinţii nu ştiau cum trebuie să procedeze.



În ciuda asigurărilor ferme primite la telefon, ambulanţa n-a ajuns la intervenţie nici după 30 de minute. Tatăl fetiţei a revenit cu un telefon la 112 după 36 de minute de la primul apel. Din nou, a fost asigurat că maşina este pe drum. Tânărul a fost nevoit să sune pentru a treia oară după alte 14 minute, în condiţiile în care fetiţa sa se afla în continuare în stare de inconştienţă, iar maşina de salvare nu ajunsese. Tatăl disperat s-a oferit chiar să vină în întâmpinarea ambulanţei, dar i s-a cerut să rămână pe loc, alături de copil.



Asistenta, total depăşită de caz



În cele din urmă, maşina de salvare a ajuns la adresa indicată după 70 de minute de la primul apel. În plus, a venit doar cu o asistentă medicală, fără medic, iar şoferul a susţinut în faţa părinţilor că fusese trimis în misiune cu doar 15 minute înainte de a ajunge la adresă. Pe de altă parte, asistenta medicală a sunat ea însăşi la Ambulanţă, cerând o maşină în întâmpinare, spunându-le colegilor că nu poate face faţă cazului. Cu toate acestea, o altă maşină n-a fost trimisă. În tot intervalul în care a aşteptat ambulanţa, şi mama copilului a sunat de mai multe ori la 112. Teoretic, de la Spitalul „Sfântul Spiridon“ Iaşi, unde se afla ambulanţa în momentul primirii apelului, şi până la domiciliul soţilor Pârvu drumul poate fi parcurs în aproximativ 12 minute.



„În momentul celui de-al treilea telefon la 112, trecuseră cel puţin 50 de minute de când fetiţa mea era inconştientă. Ni s-a garantat din nou că este pe drum, iar într-un final, după 1 oră şi 10 minute, a ajuns ambulanţa. Am sunat atunci pentru a patra oară să întreb de ce au au trimis, după atâta timp, o maşină fără medic“, povesteşte Răzvan Pârvu.



Ilinca, fetiţa soţilor Pârvu, s-a născut la şase luni, cu o greutate de 950 de grame, şi timp de alte trei luni a fost ţinută în incubator. Din cauza naşterii timpurii, copilul nu şi-a putut mişca mâinile şi picioarele şi nici n-a putut vorbi sau auzi o perioadă de timp. După mai multe şedinţe de kinetoterapie şi intervenţii chirurgicale, Ilinca aude, îşi foloseşte mâinile şi a început să vorbească. Timpul extrem de lung în care s-a aflat în criză riscă să distrugă toate progresele de până acum ale fetei, spun părinţii, care nu înţeleg de ce au fost minţiţi în repetate rânduri că maşina de intervenţie este pe drum.



Răzvan Pârvu mai povesteşte că se afla la Paşcani, localitate situată la aproximativ 75 de kilometri de Iaşi, în momentul în care a fost sunat de soţia sa, şi că a reuşit să ajungă acasă cu maşina înaintea ambulanţei.



Oficialii cer timp să analizeze cazul



„Mă deranjează foarte tare că un om din acest sistem 112 trimite o ambulanţă fără doctor. De ce nu s-a făcut legătura către SMURD, care poate interveni mai repede? Dacă nu aveau maşini libere la Ambulanţă, trebuia să direcţioneze cazul către alt serviciu. Persoana care cere ajutor nu este medic, nu cunoaşte exact gravitatea tuturor problemelor. De ce nu a stat cineva cu noi în telefon?“, se mai întreabă tânărul părinte.



Fetiţa a ajuns în cele din urmă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria“ din Iaşi şi a fost stabilizată, dar părinţii urmează s-o transfere la spitalul din Târgu Mureş. „În toate cele patru apeluri efectuate am transmis gravitatea problemei şi, cu toate acestea, ambulanţa n-a venit cu doctor. Este posibil să se reacţioneze aşa la o solicitare pentru un copil? Cine îmi garantează că un copil care a stat aproximativ două ore în criză nu va avea sechele majore?“, mai spune tatăl fetei.



Răzvan Pârvu a făcut o reclamaţie la SAJ Iaşi pentru a afla ce a stat la baza întârzierii uriaşe. Contactaţi pentru a oferi lămuriri despre cele întâmplate, reprezentanţii SAJ Iaşi au precizat că „s-a început procedura de verificare a datelor existente şi în scurt timp o să existe mai multe informaţii despre acest caz“.



Solicitat pentru a comenta situaţia reclamată de Răzvan Pârvu, Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a spus că are nevoie de 2-3 zile pentru a se lămuri în legătură cu intervenţia, după care va reveni cu o declaraţie.

