Medic din Paşcani, acuzat că a lăsat să moară un pacient căzut în apropierea cabinetului. „Doamna doctor se uita pe geam. A ieşit afară doar să privească“

Mai mulţi locuitori din Paşcani s-au arătat indignaţi de comportamentul doctorului Maria Ciopraga, care nu ar fi intervenit, deşi a fost solicitată, să-i acorde primul ajutor unui bătrân căzut în apropiere de cabinet. Incidentul a fost relatat, marţi, 7 august, de Elena Băiceanu pe pagina sa de Facebook.







„Astăzi în jurul orei 9:00 un bunic a căzut în faţa cabinetului medical a dnei dr. Ciopraga Maria. Oamenii au sunat la 112, iar la solicitarea mea către dna dr Ciopraga şi asistenta dumneaei să iasă şi să îi acorde primul ajutor, dna dr mi-a răspuns că nu poate pleca de la cabinet. Eu mai mult de a-i lua un puls nu am făcut, dar sunt revoltată că până la sosirea echipajului de pe ambulanţă, adică 10 minute, dna. dr. se uita pe geam, ca într-un final să iasă afară şi DOAR SĂ PRIVEASCĂ fără să facă absolut NIMIC. Murim oameni buni cu medicii lângă noi şi nu le pasă!!! Unde e jurământul lui HIPOCRATE? Nu e posibil aşa ceva nici în cazul dnei. dr. şi nici în cazul dnei. asistente. Atâta nepăsare, dat deja în nesimţire. Felicitări echipajului de pe ambulanţă dlui. dr si doamnelor asistente, ca după 30 min de resuscitare la readus pe bunic la viaţă. Asta înseamnă devotare”, a scris păşcăneanca, potrivit newspascani.ro

Reporterii newspascani.ro au luat legătura şi cu medicul. „În primul rând, a venit o persoană să mă anunţe, iar eu am rugat-o să îl aducă pe bătrân în cabinet. Primul ajutor se acordă în cabinetul medical. După ce am terminat cu pacienta care era aici, am ieşit afară să îl văd pe pacient, un bătrân în comă, nu reacţiona, fără puls, fără tensiune. Am aşteptat SAJ-ul. Eu nu pot să ies cu perfuzia în stradă, pentru că nu îmi permit protocoalele. Nu pot să mă duc să fac ce face SAJ-ul. Echipajele au venit foarte repede şi l-au resuscitat pe bătrân. Asta trebuie să înţeleagă lumea că există protocoale, iar pacientul trebuia transportat în cabinetul medical. Şi nu că nu m-am uitat, m-am uitat, dar efectiv nu am avut ce să îi fac”, ne-adeclarat Maria Ciopraga, medic de familie.

La acest caz a intervenit un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă. „Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi, substaţia Paşcani a fost solicitat să intervină în municipiul Paşcani pentru un bărbat cu sincopă aflat într-un loc public. A fost dirijat imediat un echipaj de urgenţă cu asistent. Ajunşi la locul solicitării au găsit un bărbat de 83 de ani aflat în stop cardio-respirator, au început imediat manevrele de resuscitare, în sprijinul echipajului a venit şi echipajul cu medic care a preluat manevrele de resuscitare avansată. Pacientul a răspuns pozitiv la manevre prezentând activitate cardiacă cu puls şi a fost transportat şi monitorizat la Centrul Primiri Urgenţe al Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani pentru investigaţii de sănătate”, a transmis Neculai Pralea, purtător de cuvânt al SAJ Iaşi. Ulterior, bătrânul a decedat la spital.