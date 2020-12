Un concediu de două săptămâni la Iaşi a pus capăt celor 13 ani petrecuţi în Spania. „Ne-am dat seama că vrem acasă“ VIDEO

Ioana şi Daniel, doi tineri din Iaşi, au fost plecaţi 13 ani în Spania, iar când s-au întors în ţară, într-un concediu, şi-au dat seama că vor să se întoarcă definitiv acasă, la Iaşi.

Au plecat în Spania la o vârstă fragedă, fără planuri de viitor. Ioana Luca spune că avea 20 de ani şi îşi aminteşte că a plecat în Madrid la un an după ce plecase Daniel, totul din dragoste.

După mulţi ani petrecuţi în Spania, când credeau că viaţa lor e acolo, că nu se vor mai întoarce definitiv în România, într-un concediu de doar două săptămâni au avut timp să cutreiere Iaşul. Acela a fost momentul în care şi-au dat seama că pe piaţa restaurantelor ieşene este loc de ceva nou. Şi-au format amândoi acelaşi vis, însă au ezitat să şi-l mărturisească, tocmai pentru că aveau impresia că celălalt va vrea să rămână în Spania.

„Stătuserăm două săptămâni aici în Iaşi, am avut timp să ieşim. Ne-am întors după alea două săptămâni în Spania, dar deja ne gândeam amândoi la asta. I-am spus lui Daniel: «Ce ar fi dacă am deschide un restaurant în Iaşi?» El mi-a răspuns că şi el se gândea la acelaşi lucru, dar nu ştia cum să îmi spună. Noi tot credeam că viaţa noastră e în Spania. Am crezut că eram făcuţi pentru a rămâne acolo, dar nicăieri nu-i ca acasă”, mai spune Ioana.

Au planificat să deschidă un restaurant în 2016, iar în 2019 au deschis Andalu GastroBar.

Din august 2019, multe feluri de mâncare spaniole au fost savurate la Andalu GastroBar. Antreprenorii spun că ieşenii sunt deschişi la nou. De puţine ori s-a întâmplat ca Ioana şi Daniel să fie nevoiţi să le explice clienţilor ce înseamnă denumirile felurilor de mâncare din meniu.

Ioana Luca mărturiseşte faptul că înainte să plece în Spania nu avea cultură gastronomică, dar a fost cucerită de mâncărurile de acolo.

Situaţia actuală din România nu i-a dărâmat pe tinerii antreprenori, semn că decizia de a se întoarce definitiv în ţară a fost una bună. Ioana şi Daniel s-au adaptat situaţiei de la nivel naţional şi au început să facă livrări la domiciliu.

Iată un mesaj de la Ioana şi Daniel , la doi ani după ce au decis să se reîntoarcă în ţară:

