Tudorel Toader, supărat că e asociat cu eliberarea criminalilor din puşcării. Pe cine ameninţă cu justiţia fostul ministru

Liberalii l-au indicat pe actualul rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, în mai multe rânduri, ca fiind unul dintre responsabilii legii care a permis ca peste 20.000 de infractori să fie eliberaţi mai devreme în ultimii doi ani.



Asocierea l-a deranjat pe Tudorel Toader care, prin intermediul paginii sale de Facebook a anunţat că va apela la justiţie pentru a-şi apăra onoarea.

„Repetăm, în speranţa de a se inţelege! Legea privind recursul compensatoriu nu a fost iniţiată în timp ce eram ministru al jJustiţiei. Proiectul de lege a fost modificat, în mod substanţial, de către parlamentari. Sub semnătura mea, MJ a dat aviz negativ modificărilor parlamentare. Sub semnătura mea, Mj a susţinut neconstituţionalitatea proiectului de lege. Am dat numeroase dezminţiri faţă de informaţiile publice referitoare la contribuţia mea şi a MJ privind susţinerea legii referitoare la recursul compensatoriu”, a scris Tudorel Toader.

Acesta a precizat că, „în speranţa clarificării acestei situaţii”, în zilele următoare, îi va da în judecată pe Cătălin Predoiu şi Rareş Bogdan, numindu-i pe cei doi „susţinătorii acestui neadevăr”.

Tudorel Toader a fost ministru al Justiţiei sprijinit de PSD începând din 2017, luându-i locul lui Florin Iordache la scurt timp după ce guvernul de atunci a adoptat celebra Ordonanţă 13. În timpul mandatului său, Toader şi-a atras critici din partea societăţii civile, dar şi a unei părţi a sistemului judiciar, fiind acuzat că ar promova acte normative care nu ajutau justiţia, ci mai degrabă PSD.

Toader a fost demis din funcţie în aprilie 2019, după ce liderul de atunci al PSD, Liviu Dragnea, nu a mai fost mulţumit de activitatea sa.