Test de cultură generală despre literatură. Cine a scris „Pinocchio“?

1. Cine a scris „O zi din viaţa lui Ivan Denisovici”?





a) Alexander Puşkin

b) Fiodor Dostoievski

c) Alexandr Soljenitîn





2. Ce rege francez domneşte în perioada descrisă de Alexander Dumas în „Cei trei muşchetari”?





a) Ludovic I

b) Ludovic al XIII-lea

c) Ludovic al XIV-lea





3. Ce naţionalitate are scriitorul Ismail Kadare?

a) albaneză

c) greacă

c) bulgară





4. În ce ţară a murit Gabriel Garcia Marquez?





a) Columbia

b) Bolivia

c) Mexic





5. Cine a scris „Naşul”?





a) Roberto Saviano

b) Giovani Falcone

c) Mario Puzo





6. Cine a câştigat primul premiu Nobel pentru literatură?





a) Rudyard Kipling

b) Selma Lagerlöf

c) Sully Prudhomme





7. Cine a scris „Pinocchio”?





a) Carlo Collodi

b) Lewis Caroll

c) Rudyard Kippling





8. Care dintre următorii câştigători ai premiului Nobel este născut în România?





a) Günter Grass

b) Herta Müller

c) Elfriede Jelinek





9. Cine a scris „Împăratul muştelor?”





a) William Golding

b) Octavio Paz

c) Dario Fo





10. Cine a scris „Shining”?





a) J.K Rowling

b) Stephen King

c) Isac Asimov





Răspunsuri corecte: 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – c, 5 – c, 6 – c, 7 – a, 8 – b, 9 – a, 10 – b.