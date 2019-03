Test de cultură generală despre animalele subacvatice. Care este cea mai mare specie de crocodil?

1. Care este cel mai mare animal subacvatic?

a) Balena albastră

b) Rechinul Marele Alb

c) Rinocerul



2. La care dintre următoarele specii femela îşi lasă însărcinat partenerul?

a) Meduza

b) Căluţul de mare

c) Cega



3. Care este lungimea aproximativă a unuei balene albastre?

a) 5 metri

b) 30 de metri

c) 50 de metri



4. Cum se numeşte ştiinţa care studiază peştii?

a) Ihtiologie

b) Entomologie

c) Ficologie



5. Care dintre următoarele specii fac parte din familia sturionilor?

a) Şipul

b) Dorada

c) Somnul



6. Care este cea mai mare specie de crocodili din lume?

a) Aligatorul

b) Crocodilul de Nil

c) Crocodilul de apă sărată



7. Care este greutatea până la care poate ajunge ţestoasa de mare sau careta?

a) 5 kilograme

b) 50 de kilograme

c) 200 de kilograme



8. Cu aproximaţie, cât la sută din suprafaţa pământului este acoperită de ape?

a) 50%

b) 60%

c) 70%



9. Care este cea mai mică specie de rechin?

a) Rechinul-pigmeu

b) Rechinul-taur

c) Rechinul-vacă



10. Care dintre următoarele specii sunt mamifere?

a) Foca

b) Morsa

c) Pinguinul



Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – b, 3 – b, 4 – a, 5 – a, 6 – c, 7 – c, 8 – c, 9 – a, 10 – a, b.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: