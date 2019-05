Staţie de tratare mecano-biologică a gunoiului la Iaşi: va transforma deşeurile reziduale în combustibil

Săptămâna aceasta a fost semnat contractul de delegare a gestiunii operării staţiilor de transfer şi a instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale în judeţul Iaşi, între Consiliul Judeţean Iaşi şi asocierea SORAIN CECCHINI TECHNO ESPANA SLU-SC IASICON SA- SC EDIL INDUSTRY SRL.

Conform acestuia, în următorii cinci ani prestatorul se va ocupa de tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale, de compostarea deşeurilor verzi, precum şi de operarea şi administrarea staţiilor de transfer a deşeurilor de la Ruginoasa, Bălţaţi şi Hârlău şi de sortarea deşeurilor municipale în staţiile Ruginoasa, Ţuţora şi Hârlău. Contractul a fost estimat la aproximativ 40 de milioane de euro.

Deşeurile vor fi transferate prin staţia de la Ruginoasa, care are o capacitate de 44.000 de tone pe an, cea de la Bălţaţi, de 17.000 de tone pe an, şi cea de la Hârlău, cu o capacitate de 1.800 de tone pe an. Deşeurile vor fi scortate la Ruginoasa şi Ţuţora, care au o capacitate de aproximativ 10.000 de tone annual, respective 51.000 de tone anual.

„Proiectul SMID contribuie la creşterea standardului de viaţă a populaţiei întregului judeţ. Totodată, trebuie luat în calcul şi efectul pozitiv asupra factorilor de mediu prin reducerea emisiilor în apă, în aer şi în sol”, a precizat Maricel Popa, Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Proiectul numit „Sistem de Management Integral al Deşeurilor în judeţul Iaşi” a fost finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2017.

