Puştanul cu o poftă nestăpânită pentru furt. Se laudă cu spargeri date în timp ce era arestat la domiciliu

Un puştan din Iaşi nu îşi poate stăpână „pofta” pentru bunul altuia şi, deşi abia a ieşit din arestul la domiciliu, a luat-o de la capăt cu furturile.

În luna noiembrie a anului trecut, elevul a spart un magazin din care a furat un rucsac în care se aflau circa 7.500 de euro, sute de mostre de parfum, bancnote de colecţie, laptopuri şi alte obiecte, prejudiciul ridicându-se la 47.000 de lei.

Prinzând curaj după această reuşită, băiatul a mai dat o spargere, de data aceasta alegându-se cu obiecte în valoare de 2.600 de lei. Neexperimentat, ieşeanul şi-a lăsat mai apoi amprentele în diferite locuri, fiind uşor de prins de către poliţişti.

„Chiar dacă am fost în arest la domiciliu, eu tot am ieşit din casă şi am produs bani, am ieşit de vreo 3-4 ori noaptea, când ai mei dormeau, am fost în oraş unde am spart magazine şi am făcut bani. Plecam noaptea cu doi prieteni de-ai mei din cartier, când ai mei dormeau; am spart magazine pe Independenţei cu cei doi tovarăşi şi am făcut bani; am produs o geantă de parfumuri şmechere, am găsit bani în magazin“, s-a lăudat copilul în faţa colegilor de şcoală, care au fost audiaţi ca martori.

Puştiul a fost condamnat la un an şi două luni de internare într-un centru educativ, din cauza faptului că este minor.