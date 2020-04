Premieră la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. O femeie infectată cu Covid-19 a fost operată de tumoră cerebrală

O femeie din judeţul Suceava, diagnosticată cu tumoră cerebrală şi confirmată ca fiind infectată cu noul coronavirus, a fost operată, în cursul serii de luni, 20 aprilie, de o echipă de şapte specialişti de la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iaşi.

Intervenţia s-a desfăşurat în condiţii speciale. Cei şapte membri ai echipei au fost echipaţi cu combinezoane şi echipamente de protecţie astfel încât să fie evitată o eventuală contaminare.

Pacienta în vârstă de 65 de ani a fost trasferată de la Suceava la Iaşi, iar operaţia nu putea fi amânată pentru că femeia era într-o stare precară.





„Intervenţia chirurgicală nu a putut fi evitată, starea de sănătate a pacientei fiind precară încă de la prima zi de spitalizare. A fost o operaţie unică pentru întreaga echipă. A fost o intervenţie chirurgicală aparte, am putea spune chiar sub presiune şi asta datorită faptului că am fost nevoiţi să purtăm combinezoane şi echipamente de protecţie speciale, în contextul infecţiei cu virusul COVID-19. În sala de operaţie au participat şapte cadre medicale, toate procedurile de pregătire şi intervenţie fiind respectate cu stricteţe. A fost o intervenţie cu succes, emoţionantă pentru întreaga echipă”, a declarat medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi.







Starea pacientei este stabilă, însă prognosticul rămâne rezervat.