Lipsesc citostaticele într-un institut de oncologie din ţară. Pacienţii sunt direcţionaţi către alte centre

Bolnavii de cancer de colon şi bolnavii de leucemie de la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iaşi riscă să fie direcţionaţi către ale centre din ţară, iar asta din lipsă de medicamente. Trei citostatice lipsesc, iar stocul altor scheme de tratament este la limită. IRO se confruntă încă din luna mai a acestui an cu discontinuităţi în aprovizionarea cu medicamente.

„Am avut de fiecare dată buget alocat, avem derulate proceduri de achiziţii (licitaţii) care s-au finalizat cu încheierea de acorduri cadru cu mai mulţi câştigători, tocmai ca să nu ne confruntăm cu lipsuri. De fiecare dată când stocul unui produs se apropia de epuizare, am solicitat, prin transfer, cantităţi existente şi disponibile la alte unităţi sanitare de profil şi, aproape de fiecare dată, am fost sprijiniţi”, declară Mirela Grosu, manager IRO Iaşi.



Se pare, însă, că problema stocurilor de medicamente de acum de la IRO Iaşi este mai gravă decât în lunile precedente. „Totuşi, în ultima perioadă, negaţiile primite de la furnizori sunt tot mai multe, stocurile nu mai asigură o funcţionare decât pentru o lună, ceea ce a dus la necesitatea demarării unei alte licitaţii în SICAP pentru produsele la care am primit negaţii, iar pentru cele considerate urgente derulăm în prezent o negociere. Nu este încă o situaţie de criză, încercăm să corelăm planurile terapeutice cu stocurile existente în farmacie. Acolo unde este posibil, înlocuim un produs cu un altul”, a adăugat Mirela Grosu.



Reprezentanţii institutului medical spun că pacienţii al căror tratament nu poate fi înlocuit sunt direcţionaţi către alte centre.



„Când nu putem înlocui, mai trimitem în centrele care au aceste medicamente. Nu este o soluţie ideală mai ales pentru bolnavii hemato-oncologici, pentru că acolo schemele de tratament sunt relativ fixe. Vom încerca să redirecţionăm pacienţii către centrele care mai au încă stocuri de medicamente", a spus prof. univ. dr. Gabriel Dimofte, directorul medical al Institutului de Oncologie din Iaşi



Această problemă a fost semnalată atât la nivel local, cât şi naţional. Prof. univ. dr. Gabriel Dimofte, directorul medical al IRO Iaşi, a spus că a luat legătura şi cu noul ministru al Sănătăţii, Victor Costache.



„Din păcate, noi anunţăm de foarte mult timp aceste deficienţe de aprovizionare. Ministerul Sănătăţii a fost informat. Am informat şi Agenţia Naţională a Medicamentului. Am luat legătura cu domnul ministru. Am vorbit şi se fac eforturi pentru ca Unifarm să aducă aceste medicamente sau să ne ajute în cel mai scurt timp", a declarat Gabriel Dimofte.

Unele medicamente dedicate tratării bolnavilor de cancer nu lipsesc doar din spitale, ci şi din farmacii, mai spun reprezentanţii IRO Iaşi.