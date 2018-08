FOTO Şantierul ruşinii la prima şcoală de dascăli din România. Clădirea de patrimoniu este în pericol

Campusul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu“, din care fac parte şcoala deschisă în 1891 în via „Pester“ din Breazu -Copou, căminul, cantina, capela şi alte imobile, are nevoie urgentă de reabilitare. În ultimii 11 ani, banii au venit cu ţârâita de la Primăria Iaşi, iar starea clădirilor de patrimoniu se degradează de la un an la altul. Mai nou, oficialii municipalităţii au anunţat valoarea exactă a lucrărilor de intervenţie, respectiv 52 de milioane de lei, însă nu se ştie încă de unde vor fi obţinuţi.„Am finalizat proiectul privind reabilitarea Colegiului Pedagogic «Vasile Lupu». Discutăm despre el de un an şi mai bine, o construcţie monumentală, prima şcoală de institutori din România. Acolo este «maternitatea» educaţiei româneşti, acolo s-au născut primii dascăli. Nu va costa puţin, 52,6 milioane de lei, fără TVA. Se urmăreşte consolidarea în totalitate a corpului monument şi modernizarea celuilalt corp, făcut în etapa a doua. Proiectul vizează şi refacerea cantinei, căminului, dar şi construirea unei baze sportive care să deservească şi Seminarul Teologic «Sf. Vasile cel Mare», aflat în apropiere. Avem în vedere reabilitarea parcului, a bisericii-monument din curtea şcolii şi a Casei Învăţătorului. Suprafaţa întregului ansamblu este de aproximativ 15 hectare“, a declarat primarul Mihai Chirica.Edilul a adăugat că cel mai probabil va fi contractat un împrumut pentru realizarea lucrărilor, însă nu a estimat şi un termen în care să înceapă lucrările: „Căutăm surse de finanţare, dacă nu putem accesa fonduri europene vom încerca prin aprobarea unui împrumut, astfel încât derularea finanţării să se facă permanent până la finalizare ei“. În vara anului trecut, oficialii Primăriei vorbeau de accesarea unei finanţări europene pentru acest complex educaţional, valoarea estimată la acea dată fiin de 19 milioane de euro. Potrivit reprezentanţilor municipalităţii, proiectul de refacere a clădirilor din campus nu poate fi depus pentru accesarea de fonduri nerambusabile pentru că „nu sunt incluse spre finanţare monumente istorice“.Campusul Colegiului Pedagogic este format din 15 imobile, fiecare având nevoie de intervenţii parţiale sau totale. Şcoala din Copou, fiind în şantier de un deceniu nu a obţinut aviz de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, deoarece acesta se eliberează după finalizarea lucrărilor în baza unui dosar de avizare.Şcoala Normală „Vasile Lupu“ a fost prima şcoală de dascăli din Ţările Române, la 15 decembrie 1855 lunând fiinţă Institutul Preparandal. A fost condusă chiar de Titu Maiorescu, în perioada 1864-1868, el fiind al doilea director după Anton Velini. Clădirea Colegiului Pedagogic este inclusă pe lista monumentelor istorice din Iaşi.