Elevii-pianişti din Iaşi care au cucerit lumea. Un copil a câştigat trei concursuri internaţionale în două luni

În martie şi mai, Mario-Victor Lucaci a participat la trei concursuri de pian în străinătate şi s-a întors cu premiul cel mare de la toate. În perioada 23-24 martie, Mario a concurat alături de alţi 50 de concurenţi din 14 ţări la International Piano Competition „Klavierwettbewerb” Music School dim Berlin, Germania, şi a obţinut trofeul concursului.

Câteva zile mai târziu, pe 28-31 martie, pianistul a concurat la o categorie de vârstă mai mare, 13-16 ani, la International Amadeus Piano Competition care s-a desfăşurat în Verona, Italia, şi a câştigat trofeul categoriei.

Pe 2-3 mai, Mario Lucaci s-a aflat în Toscana, Italia, la Orbetello International Piano Competition, alături de câteva zeci de concurenţi din Rusia, Bulgaria, Austraţia sau China, în faţa cărora a fost declarat învingător. În aceeaşi perioadă a obţinut şi premiul al II-lea la Olimpiada Naţională de Muzică Bucureşti.

Un alt elev al colegiului, Alexandru Ştefan Plăcintă, în vârstă de 17 ani, a început să cânte la pian de când era copil, iar până acum a pariticipat la 70 de concursuri naţionale şi internaţionale, la cele mai multe dintre ele clasându-se pe primele locuri. Acesta a concurat, asemeni lui Mario Lucaci, la Orbetello International Piano Competition, la categoria de vârstă 17-21 de ani, alături de alţi 70 de concurenţi din Europa şi Asia.

Pe 10-13 mai, Alexandru a câştigat marele premiu al Concursului Internaţional „Irina Şaţchi” din Râmnicu Vâlcea, fiind invitat apoi la susţinerea unui concert al Orchestrei Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea. Pianistul a obţinut primul loc şi la Concursul Naţional de Pian „Piano Artis” Iaşi, care a avut loc pe 30-31 martie, dar şi la Olimpiada Naţională de Muzică pentru clasele IX-XII, desfăşurată în perioada 22-26 aprilie.

De asemenea, ca urmare a câştigării mai multor competiţii muzicale anul trecut, acesta a fost invitat să cânte alături de Orchestra Teatrului de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa, în stagiunea din 2019-2020, dar şi la concertul de deschidere al Concursului Internaţional „Frederic Chopin” din Bacău, de pe 9 mai, alături de Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora ” Bacău.

„Mereu afirm ca sunt binecuvântată sa am in jurul meu astfel de copii. Sunt cu adevarat speciali iar simpla lor prezenţa mă inspiră. Eu consider ca trebuie să existe o comunicare specială intre elev şi profesor pentru ca rezultatul să fie cel pe care îl vedeţi. La orele de curs se creează o flux miraculos între a dărui şi a primi, dificil de explicat. Pe lângă aceste aspecte, să nu uităm efortul, voinţa şi dedicarea cu care acesti copii petrec ore în şir în faţa pianului. O fac pentru ei, pentru evoluţia lor, din dragoste faţă de artă dar cu toate acestea, spun din nou ceea ce am mai afirmat in repetate randuri. Ei merita mai mult: mai multă apreciere, susţinere, mai multă deschidere din partea instituţiilor abilitate în a-i promova”, a declarat Roxana Ota, profesoara de pian a elevilor.

Alte două eleve ale aceluiaşi dascăl, Elisa Tîrcu şi Teodora Mincu, au concurat şi au obţinut mai multe premii la concursuri din ţară şi străinătate.

