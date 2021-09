Declaraţiile emoţionante ale unei femei care a avut o tumoră cerebrală de 5 centimetri: „Am avut dureri de cap şi nu am ştiut de la ce sunt” VIDEO

Tot coşmarul femeii din Brăila a început cu câteva dureri de cap.

„Am avut dureri de cap şi nu am ştiut de la ce sunt durerile de cap. Am făcut nişte investigaţii mai amănunţite, am ajuns până la psihiatru şi în urmă cu şapte, opt zile am avut şi vomă. Am chemat salvarea şi m-au dus la spital pe Brăila, pe UPU”, povesteşte Ionela Florentina Pârlog.

Acolo, la spitalul din Brăila, pacienta în vârstă de 37 de ani a aflat că are o tumoră cerebrală de 5 cm. A doua zi de la aflarea veştii, Ionela Florentina Pârlog a fost transportată cu elicopterul la Iaşi.

„M-au preluat imediat, mi-au făcut din nou analize aici, investigaţii şi în câteva zile m-au luat la operaţie. Nu am crezut, vă daţi seama am şi un băieţel de patru ani acasă pe care l-am lăsat singur. Toată admiraţia mea. Nu mă aşteptam la atât de multă promptitudine, chiar nu mă aşteptam”, mărturiseşte femeia în vârstă de 37 de ani.

Acum, singura dorinţă a acesteia este să ajungă acasă, să-şi vadă copilul în vârstă de patru ani.

„Mi-a fost salvată viaţa şi nu pot să fiu decât recunoscătoare şi toată admiraţia mea. Nu am cuvinte. Felicitările mele. Nu sunt cuvinte. Foarte emoţionant, am plâns foarte mult. Sunt emoţii prea mari ca să se poată descrie în cuvinte aşa ceva. Am speranţe, am speranţe să mă duc să-mi văd copilul care e singurul lucru care contează”, a conchis Ionela Florentina Pârlog.