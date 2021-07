Cum s-a rătăcit Ceauşescu în pădurea Dobrovăţ, în căutare de cerbi, la ultima vizită de la Iaşi FOTO

13 septembrie 1989 avea să fie ultima vizită a soţilor Ceauşescu la Iaşi, în cadrul unei deschideri de an şcolar, într-o perioadă în care în Europa de Est deja se simţea „mirosul schimbării”, venit dinspre vest.

Martorii îşi amintesc faptul că, deşi voia să pară detaşat, lui Nicolae Ceauşescu i se putea citi pe faţă şi în gesturi faptul că era îngrijorat de ceea ce se prefigura în Europa.

În timpul vizitei de la Iaşi, delegaţia oficială a făcut mai multe vizite în zona industrială a oraşului, dar mai mult în fugă, de această dată. Unii spun că soţii Ceauşescu ar fi ales Iaşul pentru această vizită, considerându-l un oraş mai sărac şi în care informaţiile dinspre Vest ar fi ajuns mai greu.

Frica se simţea totuşi încă de la aterizare, atunci când s-a produs o adevărată dezinformare, pentru ca reporterii, fotografii sau oamenii de rând să nu îi aştepte pe cei doi la aeroport.

"Maşina care mă prelua, cu numărul 116, m-a dus la aeroport. Acolo am aşteptat, am pus geanta deoparte şi, parcă din pământ, s-a ivit un şef al Securităţii din Bucu­reşti, ce aparţinea de corpul de pază al lui Ceauşescu. «Ce faceţi, ce aveţi în sacoşă?». Ce să am, aparatul de fotografiat. «Cum de fotografiat, dar ce faci aici cu el?», făcea el pe neştiutorul. Vine tov. Ceauşescu! «Nu mai vine!» Păi de unde ştiu eu cine sunteţi sau dacă e adevărat acest lucru". Probabil fotografii erau cei care ţinteau - se gândeau că ar putea avea montată şi o armă la «jucăria» lor. De aceea se temeau de el. Însă a apărut şi primul secretar şi a spus «stai aici», dar nu s-a făcut nici o poză, Între timp, s-a aflat că Ceau­şescu vine cu elicopterul, aşa că toată lumea a dat să fugă la elicop­ter. Apoi, imediat, s-a anunţat că nu soseşte decât cu trenul, şi toată lumea a dat iar să plece. Era o derută special creată, o inducere în eroare. Evident, a sosit cu avionul", a povestit Leonid Stratulat, fotoreporter local la acea vreme.

Rătăcirea de la Dobrovăţ

În cea de a doua zi a vizitei de la Iaşi, Nicolae Ceauşescu s-a retras în cabana sa situată la câţiva kilometri de oraş, în pădurea Dobrovăţ. Aici, el avea obiceiul de a se plimba prin pădure, pentru a admira cerbi şi nu pentru a-i vâna, după cum au povestit pădurarii acelor vremuri.

Însoţit de şeful de ocol şi de şeful anti-tero, Ceauşescu a plecat la ceas de seară spre observator, pentru a admira cerbii din pădurile Iaşului.

Emoţionat şi luat prin surprindere de vizita conducătorului ţării, şeful de ocol şi-a pierdut cumpătul şi s-a rătăcit, împreună cu Nicolae Ceauşescu, în pădurea Dobrovăţ. Şeful de ocol aprindea lanterna o dată la câteva secunde, dar şeful anti-tero îi spunea să o oprească, crezând că este vorba despre nişte semne pe care acesta le-ar face. Şeful de ocol a putut fi convins să renunţe la lanterna abia după ce a fost ameninţat că va fi împuşcat.

Cei trei au ajuns într-un final înapoi la cabană, iar Ceauşescu zâmbea, spunând că ştia că se rătăciseră, dar a preferat să facă haz de necaz.

Ultima vizită a soţilor Ceauşesc la Iaşi s-a încheiat cu o concluzie negativă, aceştia nereuşind să relaxeze populaţia, aşa cum îşi propuseseră.

