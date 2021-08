Cum a reacţionat un ginecolog din Iaşi când a găsit un bărbat în biroul său. Ce căuta acesta acolo

Un medic ginecolog din Iaşi a avut parte de o surpriză totală în momentul în care s-a întors în cabinetul său. Un bărbat tocmai se pregătea să sară pe geam, după ce a păgubit personalul unităţii medicale. Bărbatul a fost prins în cele din urmă, iar magistraţii din cadrul Judecătoriei Iaşi l-au condamnat la 2 ani, 11 luni şi 218 zile de închisoare, pentru furt.

„Sunt medic rezident şi lucrez la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie «Cuza Vodă», din Iaşi. În noaptea de 26 spre 27 august 2018, în jurul orei 1:30, am mers în camera de gardă, unde am auzit un zgomot în zona geamului. Iniţial, am crezut că zgomotul a fost produs de colega mea, astfel că m-am apropiat şi l-am observat pe bărbat pregătindu-se să sară geamul. În acel moment, mi-am verificat geanta şi am constatat că îmi lipsea portofelul în care se aflau mai multe documente (act de identitate, permis de conducere, carduri bancare, certificatul de naştere, certificatul de înmatriculare şi cardul de sănătate), precum şi suma de 150 de lei”, a povestit medicul ieşean, conform bzi.ro