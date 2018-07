Cum se poate lua 10 la BAC la un colegiu tehnic de provincie: „Am învăţat că anii de liceu sunt cei mai frumoşi din viaţă“

Printre cei opt decari de la Bac 2018 din judeţul Iaşi este şi o tânără din Paşcani, Teona Alexandra Ţehaniuc. Potrivit bittv.info , Teona a absolvit colegiul din Paşcani cu media 9.70, a fost şefă de promoţie la „Unirea“ şi îşi doreşte să devină medic stomatolog. Astfel, eleva care a absolvit profilul „Ştiinţe ale naturii – intensiv engleză” se pregăteşte pentru admiterea la Facultatea de Medicină Dentară de la Universitatea „Gr. T. Popa“ din Iaşi.

Teona a primit în vara anului trecut de la promoţia 2016-2017 cheia Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani, iar cu acel prilej a postat pe pagina de Facebook a liceului un mesaj în care vorbeşte despre aspiraţiile la începutul liceului şi despre ceea ce a învăţat în această perioadă.

„În aceeşi zi am postat o poză pe Facebook, cu descrierea «Se pare că am găsit până la urmă cheia succesului». Într-adevăr, o găsisem. Şi nu se afla într-o cutie de catifea albastră, ci într-o lecţie de viaţă. Am realizat la finalul zilei cât de important este să mă bucur de fiecare moment alături de colegii, de profesorii, de oamenii pe care îi iubesc, înainte ca totul să devină doar o amintire. Am învăţat să trăiesc clipa şi să fiu recunoscătoare pentru fiecare experienţă şi persoană din viaţa mea. Am învăţat că anii de liceu sunt, într-adevăr, cei mai frumoşi ani din viaţa noastră“, a postat atunci eleva Colegiului „Unirea“.