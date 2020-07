Cum sunt ajutaţi copii sărmani, fără acces la net, să recupereze cursurile anulate din cauza pandemiei. „Mi-e teamă că mă voi face de râs”

Salvaţi Copiii intensifică programul de recuperare educaţională a copiilor vulnerabili, al căror drept la educaţie a fost suspendat în perioada stării de urgenţă.

„Salvaţi Copiii România a intensificat încă de la începutul carantinei măsurile de suport şi intervenţie socială pentru copiii vulnerabili. E imperios necesar să trecem la etapa de recuperare educaţională, pentru că aceşti copii au fost marginalizaţi şi scoşi în afara sistemului, iar o astfel de discriminare are consecinţe negative pe termen lung, atât asupra lor, cât şi asupra întregii societăţi”, spune Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

Astfel, începând de miercuri, 1 iulie, la nivel naţional, 4.600 de copii aflaţi în evidenţa organizaţiei sunt incluşi în 127 de clase de educaţie remedială din 20 de localităţi, cu respectarea tuturor normelor de protecţie şi distanţare socială.

„La început, când a trebuit să rămânem în casă şi şcoala s-a închis, am crezut că toţi colegii mei sunt la fel ca mine, stau şi îşi mai ajută părinţii la treburi. Apoi, când a sunat doamna învăţătoare, am aflat că toţi ceilalţi copii mergeau la şcoală, pe tabletă. Eu nu am tabletă şi atunci nu am mai făcut ore. La toamnă, mi-e teamă că mă voi face de râs. Sunt trist, dar cred că şi mama e tristă, pentru că voia mult ca eu să învăţ bine şi să termin măcar liceul”, a spus Andrei, 11 ani.

La Iaşi, atmosfera de la sediul Salvaţi Copiii este una de familie. Acum, în contextul pandemiei de coronavirus, cei mici stau separaţi, fiecare la masa lui, dar asta nu îi împiedică să interacţioneze unii cu ceilalţi. Când am intrat în sediul din Dacia, cei 10 copii jucau ŢOMANAP. Nume de ţări, oraşe şi munţi se auzeau din toate părţile, semn că cei mai mici din familia Salvaţi Copiii sunt tare competitivi. Foto Alina Batcu Pasiunile sunt la ele acasă Ca-n fiecare familie, copiii sunt cei care pictează fiecare perete din cameră. La Iaşi, Ştefan a dat tonul. A desenat o prinţesă mare cât un perete. Are 12 ani şi pictura este pasiunea lui. Este talentat şi modest. Deşi desenul la care a lucrat alături de colegii lui de la Salvaţii Copiii arată foarte bine, Ştefan spune că, dacă ar putea, ar face câteva modificări. „M-au ajutat şi colegii mei. Acum îmi dau seama că am greşit unele chestii pe acolo. Aş modifica părul, l-aş face mai cârlionţat, acum e prea drept”, mărturiseşte Ştefan. Foto Alina Batcu Şi Andrei şi-a descoperit aici pasiunea. Îi place mult limba engleză, dar spune că nu la şcoală a învăţat-o. „Am descoperit singur. Majoritatea chestiilor pe care le ştiu le-am învăţat de la familie, prieteni şi din fostele mele greşeli”, recunoaşte Andrei, 14 ani. Borcanul recunoştinţei este cel care ne-a atras atenţia. Cei care simt că sunt recunoscători pentru un anumit lucru lipesc acea recunoştinţă pe un copac desenat pe perete, iar când acel pom este plin, toate recunoştinţele sunt strânse în „Borcanul recunoştinţei”. Foto Alina Batcu „Sunt recunoscătoare pentru că opinia noastră contează”, „Sunt recunoscătoare pentru că mama şi tata mă iubesc”, „Sunt recunoscătoare pentru că alături de persoanele din jurul meu am vorbit lucruri ce implică probleme sociale”, acestea sunt doar câteva motive pentru care cei mici sunt recunoscători. Riscul de abandon este ridicat În grija Salvaţi Copiii Iaşi sunt 100 de copii, dar nu vin toţi în fiecare zi. „Mulţi vin din familii cu un istoric complicat, cu probleme sociale, cu probleme de natură economică. Încercăm să lucrăm şi cu copiii, şi cu familiile. Scopul final este să reuşim să îi înscriem pe copii la şcoală”, spune psihologul Andrei Crăciun. În contextul pandemiei de coronavirus, partea de stimulare educaţională a lipsit cu desăvârşire din viaţa acestor elevi, mulţi neavând posibilitate de a participa la orele desfăşurate online. „Noi am încercat să realizăm activităţi online cu ei, însă, din cauza setului de probleme cu care ei se confruntă (nu au acces la internet, nu au telefoane sau tablete), nu am reuşit să luăm legătura cu toţi. Ulterior, spre sfârşitul lunii mai, am încercat să pregătim un set de fişe de lucru şi să mergem să lucrăm indiviual cu fiecare copil, în felul acesta, zicem noi, am minimizat riscul de expunere. Iar acum, de la 1 iulie, am reluat activităţile aici la sediu, dar în grupuri mici”, a mai adăugat psihologul Andrei Crăciun. În cazul acestor copii, riscul de abandon este foarte mare, spune psihologul Andrei Crăciun. Condiţia lor materială este de departe principalul motiv. Se simt de mici excluşi din societate, iar asta îi determină să se ascundă, să nu iasă din zona lor de confort. Unii copii care au participat la activităţile Salvaţi Copiii România şi au beneficiat de sprijinul organizaţiei au reuşit să termine o şcoală postliceală de asistenţi medicali. „Este o fată care vine dintr-o familie cu zece copii, dintr-o familie monoparentală, sunt doar în grija mamei. În condiţiile astea, pentru ea e un real succes faptul că a reuşit să termine o şcoală postliceală. Îşi ajută acum şi fraţii”, adaugă Andrei Crăciun. De asemenea, acesta a punctat faptul că poveştile acestea de succes sunt destul de rare în cazul copiilor din grija organizaţiei, însă succesul la nivelul copiilor care provin din astfel de medii se măsoară altfel. „Nu ne propunem să avem olimpici. E foarte dificil. Vrem măcar să termine şcoala. Să înţeleagă importanţa acesteia. Am avut o situaţie în care a venit copilul şi ne-a spus că a avut de ales: să îşi facă tema sau să îşi pună caietul pe foc, asta pentru a se încălzi. Ori în cazurile acestea, alegerea este clară: supravieţuirea”, a spus Andrei Crăciun în discuţia cu reporterul „Adevărul”. I-am lăsat pe cei mici să-şi ia „la revedere” de la colegii lor. La plecare, copiii le-au mulţumit cadrelor didactice, asistenţilor sociali şi psihologilor. A doua zi, alţi 10 copii din Iaşi au participat la activităţile desfăşurate la sediul Salvaţi Copiii Iaşi.

