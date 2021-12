Avocata principalului suspect în cazul dublei crime de la Iaşi: „Se consideră nevinovat şi are explicaţii“

Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect în cazul crimei de la Iaşi, se consideră nevinovat şi spune că tot ce i se întâmplă este o conicidenţă nefericită. Cel puţin asta a declarat avocata acestuia, Raluca Andrei.

Subliniază că el avea programată minivacanţa în Italia de mai bine de trei săptămâni, avea şi biletele pentru România cumpărate.

„Când autorităţile italiene l-au reţinut chiar era în drum spre aeroport, se îndrepta spre România. Nu a dorit să se sustragă niciun moment, iar prietena lui a şi făcut dovada rezervărilor”, declară avocata Raluca Andrei.

Spune că, într-adevăr, ar fi fost în casa celor doi tineri ucişi, dar că acolo ar fi mers pentru că şi-ar fi uitat un hanorac în casă şi că ar fi văzut alte două persoane în respectiva locuinţă din acea seară. Ulterior ar fi încercat să ia legătura cu tânărul care îi era coleg la facultate, dar acesta nu i-a mai răspuns la telefon.

Pledează nevinovat

„Din ce am înţeles se consideră nevinovat şi are explicaţii pentru acuzaţiile care i se aduc. Din ce am discutat cu avocatul din Italia, tânărul a acceptat, chiar a dorit să se urgenteze procedura să revină poate chiar mâine sau oricum în acest weekend în ţară. A dorit să se treacă foarte repede la extrădarea lui, nu a mai solicitat înscrisurile venite din România, a spus că vrea să fie în ţară şi să se apere. Am înţeles că a făcut o impresie bună autorităţilor italiene”, adaugă avocata.

Tăietura de la mâna dreaptă ar fi o altă coincidenţă, după declaraţiile avocatei principalului suspect.

„A mers cu taxiul, şi atunci s-a şi lovit, are şi fişa, care este în custodia autorităţilor române; într-adevăr, fişa a fost găsită la percheziţii, în apartamentul pe care îl folosea cu prietena lui, Iman. Dacă era ceva, nu s-ar fi dus în văzul autorităţilor la spital, nu ar fi păstrat anumite documente incrimnatoare în locuinţă; a suferit un accident ca urmare a unei curse efectuate cu taxiul. A căzut, s-a lovit, s-a dus la spital, nu a avut intenţie să se sustragă sau să se ascundă. Înfăţişarea cum şi-a schimbat-o? Purta ochelari, şi era fără barbă atunci când a fost găsit în Italia. Sunt o serie de chestiuni pe care nici eu nu le cunosc. De ce şi-a schimbat aspectul, nu ştiu nici eu. Cu siguranţă ne va lămuri şi cu porivire la aceste chestiuni”, a conchis avocatul Raluca Andrei.