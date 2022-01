Şofer într-o companie de ride-sharing, bătut de trei clienţi pentru că le-a cerut să poarte masca VIDEO

Un şofer din judeţul Iaşi a fost bătut de trei clienţi pentru că le-a cerut acestora să poarte masca de protecţie, altfel el nefiind de acord să îi ducă la destinaţie. Conflictul a început după ce unul dintre cei trei a vrut să urce pe scaunul din faţă, iar şoferul a refuzat.

„Unul dintre ei, a început să tragă insistent de portiera din dreapta faţă, moment în care eu i-am explicat că pe locul din faţă nu se poate sta, pentru că aşa sunt regulile impuse de pandemie. Scaunul din faţă este dat până în bord, să fie loc în spate, destul. La un moment dat, au urcat toţi în spate, dar au devenit extrem de agresivi şi au început să mă înjure. Când am văzut că situaţia se înrăutăţeşte, am scos cheile din contact şi am spus că refuz cursa. Au devenit şi mai agresivi, eu am coborât din maşină şi ei au început să mă alerge, să mă bată. M-a ajuns unul din ei şi m-a lovit cu pumnul în zona feţei. Am reuşit să fug înapoi la maşină şi m-am ferit cât am putut până au plecat. Au comandat o altă maşină şi au plecat”, a declarat Adrian S., pentru bzi.ro.

Ieşeanul a povestit faptul că deşi a sunat la 112 şi a cerut ajutor din partea poliţiştilor şi a medicilor, la faţa locului au ajuns doar poliţiştii, câteva minute mai târziu.

”Am crezut că nu mai scap de acolo pentru că am sunat în disperare la 112, iar ei nu făceau nimic, îmi spuneau că nu au echipaje. Eu simţeam că sunt în mare pericol şi am sunat de trei ori până să vină cineva. Dacă aş putea să fac rost de înregistrarea de la 112 să vă arăt cum îmi vorbeau şi cât de nepăsători erau. Prima dată am sunat la 03:30, iar al treilea apel a fost la 03:39. M-am rugat de ei să mă ajute, timp de 10 minute m-am tot rugat, îi imploram să trimită pe cineva să mă ajute. A ajuns un echipaj de poliţie după 20-30 de minute, după ce agresorii s-au urcat într-o altă maşină şi au plecat. Au venit doar poliţişti, chiar dacă eu am solicitat şi medic, spunându-le că îmi este rău. Am fost la secţia 4 şi am depus plângere penală”, a mai spus bărbatul pentru sursa citată.

Conflictul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, iar poliţiştii au deschis o anchetă.

”În noaptea de 29 spre 30 ianuarie 2022, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 4 Poliţie Iaşi au fost sesizaţi de un bărbat de 32 de ani cu privire la faptul că a fost agresat fizic, pe raza municipiului Iaşi. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi luarea măsurilor legale ce se impun”, au precizat reprezentanţii IPJ Iaşi.

