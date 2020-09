Început de an şcolar cu tablete, dar cu toaletele tot în curte. „Şcolile nu aduc voturi. Totul până la băi“

Toate clasele şcolii din Scânteia au fost pregătite pentru venirea elevilor, băncile au fost aşezate la distanţa recomandată de autorităţi. Nu a lipsit nici discursul directorului, rostit la microfon, prin intermediul postului de radio al şcolii.

La o primă vedere, lucrurile stau bine la şcoala din Scânteia: digitalizarea e la ea acasă, sunt televizoare pe holurile şcolii, sistem video, alarmă şi câte o tabletă în fiecare sală de clasă. În contrast cu această lume a digitalului se află o clădire mică, aşezată în colţul din spate al curţii unităţii de învăţământ. Aceasta va folosi drept toaletă. Şi nu seamănă deloc cu una modernă.

Gigi Vitel, directorul Şcolii Gimnaziale „Axinte Uricariul” din Scânteia, judeţul Iaşi FOTO Alina Batcu

Gigi Vitel, directorul Şcolii Gimnaziale „Axinte Uricariul” din Scânteia, profesor de informatică, trece rapid de la subiectul digitalizării la cel al toaletei din curtea şcolii. Spune că tot ce a reuşit să facă a fost din fondurile şcolii, din finanţarea pe elev, dar treaba cu toaleta depăşeşte bugetul şcolii.

„Avem WC în curte din păcate. L-am modernizat aşa cum am putut. Am pus lavoare în fiecare cabină. Cu apa...am încercat să mă descurc cu angajaţii şcolii. Am făcut un fel de cişmea la fântână. Am pus un hidrofor. Şcoala nu aduce voturi, aşa e specificul local de aici. Asta e problema aici. În rest, am colaborat foarte bine cu Primăria, dar totul până la baie”, a spus directorul şcolii din Scânteia în discuţia cu reporterul „Adevărul”.

Lavoar, toaleta din curtea Şcolii Gimnaziale din Scânteia, jud. Iaşi FOTO Alina Batcu

Conducere unităţii de învăţământ mai are o speranţă: fondurile europene. „S-a dat o ordonanţă care dă posibilitatea şcolilor să acceseze fonduri europene. Şcolile erau ale UAT-urilor şi nu puteam accesa până acum. Sperăm să obţinem aici bani, am numit o comisie care se va ocupa de acest proiect.

Sperăm să putem lua nişte containere. Am şi planificat, ne trebuie patru. Vom sparge zidul şi facem uşă către ele. Ca să fie în interior. Asta ar fi o gură de aer pentru noi”, mai spune Gigi Vitel, directorul Şcolii Gimnaziale „Axinte Uricariul” din Scânteia.

Situaţia acestei şcoli nu este singulară. Potrivit unui raport emis în 2019 de Inspectorat Şcolar Judeţean Iaşi, la nivelul judeţului, din 606 unităţi de învăţământ 400 au grupuri sanitare interioare, 107 în exterior, dar racordate la apă şi canalizare sau fosă septică, iar 99 de unităţi au grupuri sanitare exterioare fără apă sau canalizare.

Purtătorul de cuvânt a I.S.J. Iaşi a declarat pentru „Adevărul” că în anul şcolar 2019-2020 au fost alocate fonduri în vederea realizării lucrărilor de investiţii necesare aducerii grupurilor sanitare la standardele în vigoare de care beneficiază 53 unităţi de învăţământ.







Luni, 14 septembrie, trei milioane de copii au început şcoala. La nivelui judeţului Iaşi, cele 606 unităţi de învăţământ preuniversitar au început noul an şcolar, aproape 60% dintre acestea aflându-se în scenariul verde. Astfel, toţi elevii din aceste şcoli merg fizic la şcoală, însă cu păstrarea normelor în vigoare.