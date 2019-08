VIDEO Poliţiştii locali scoşi din fire de un localnic care i-a filmat la o bătrână care vindea pătrunjel: „Bă, de ce faci poze?”

Adrian Lazea a filmat un echipaj al Poliţiei Locale care s-a oprit în dreptul unei femei ce vindea pătrunjel şi alte verdeţuri, în faţa unui magazin din Hunedoara. La vederea bărbatului, poliţiştii locali au lăsat-o pe femeie în pace şi s-au îndreptat spre acesta pentru a-i cere socoteală. „Bă, de ce faci poze?”, l-a întrebat unul dintre e, în timp ce a fluturat mâna spre telefonul mobil.

„Poliţia locală în loc să se ocupe de hoţii şi de bandiţii din oraş, uite de cine se ocupă. Când se bat interlopii, toţi fugiţi, am văzut asta. Sunt cetăţean în România şi în Anglia, am dreptul să filmez, am dreptul să fac orice, e telefonul meu, e actul meu. Nu te iei de o babă, săraca îşi face şi ea datoria, vrea să câştige şi ea o pâine”, le-a spus Lazea poliţiştilor locali, înainte de a închide telefonul.

Imaginile au fost publicate pe Facebook şi au stârnit un val de reacţii din partea hunedorenilor.

Criticile aduse activităţii Poliţiei Locale din Hunedoara nu au fost pe placul reprezentanţilor instituţiei.

„Ca urmare a articolelor defăimătoare la adresa Poliţiei Locale apărute în mediul online, vă informăm că Poliţia Locală acţionează conform prevederilor legale, aplicând sancţiuni ori de câte ori se constată fapte de natură contravenţională conform atribuţiilor stabilite prin lege pentru aceasta. Menţionăm că o parte dintre cei sancţionaţi contravenţional care şi-au manifestat nemulţumirea în mediul online au fost înştiinţaţi şi au avut posibilitatea să-şi dovedească “nevinovăţia” în instanţă. În acest sens vă informăm că pe primele şase luni ale acestui an au fost aplicate 2.955 de sancţiuni contravenţionale (1.174 amenzi şi 1.781 avertismente scrise), în valoare totală de 1.143.165 lei”,se arată într-un comunicat al Primăriei Hunedoara.

Biroul de Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor a aplicat un număr de 1.445 sancţiuni contravenţionale (732 avertismente şi 713 amenzi) în valoare de 546.020 lei. Biroul Rutier a aplicat un număr de 1.152 sancţiuni contravenţionale privitoare la staţionări, opriri, acces interzis şi staţionare pe trotuar. Cuantumul acestor sancţiuni a fost în valoare de 169.845 lei. Biroul Control Comercial, Disciplină în Construcţii şi Mediu a aplicat un număr 358 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 427.300 lei, a mai informat Primăria Hunedoara.

