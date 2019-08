VIDEO Gestul cutremurător transmis în direct, pe Facebook, de un tânăr. S-a filmat pe autostradă intrând cu maşina într-un TIR: „Tot ce am vrut eu a fost ea”

Bogdan C. (22 de ani), un tânăr din Deva, a fost victima unui accident cumplit de circulaţie pe o autostradă din Germania. Românul a produs intenţionat accidentul în timp îi transmitea „Live” un mesaj în care îşi exprima dezamăgirea că fusese părăsit.

În timp ce gonea cu peste 170 de kilometri la oră, cu telefonul în mână, tânărul a relatat că vrea să se sinucidă fiindcă tocmai se despărţise de iubita cu care avusese o relaţie de trei ani.

„Mamă, tată, nu vreau să spun decât că vă iubesc mai mult decât orice pe lumea asta. Pe Monica am iubit-o mai mult decât a meritat. Încă o iubesc, o iubesc foarte mult. Astăzi mi-a dat o veste foarte dezamăgitoare. Mi-a spus că ea nu mai vrea nimic cu mine. Mi-a spus că nu mai vrea să aibă nicip legătură cu mine, că nu mai vrea nimc cu mine, după trei ani de relaţie, după ce am aşteptat atât, după câte am îndurat, după cât am sperat şi după câte speranţe mi-am făcut. În schimb vrea cu altcineva... O să vă duceţi dracu şi eu am să mă duc la fel. Eu vreau să mor. Tot ce am vrut eu a fost ea”, a transmis Nogdan, cu câteva secunde înainte de a intra cu autoturismul într-un autotren, pe o bretea a autostrăzii. Până în prezent nu se cunosc detalii despre starea tânărului.

„Nu mai pot, sunt terminat. Nu am să mai rezist. Am cedat psihic. Am trecut prin ce nu a trecut nimeni. O să îmi iau adio astăzi de la voi. O să merg cât o să fie drumul. Am să mă izbesc în ceva. Am să mă duc şi nu am să revin, credeţi-mă, Doemne, credeţi-mă”, a spus tânărul înainte de a intra cu maşina într-un autotren.

Incidentul a avut loc ieri la ora 21.30, (ora României).









