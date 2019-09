VIDEO 7 locuri din România demne de Dosarele X. Fenomenele inexplicabile şi paranormale care le-au sporit faima

Hunedoara şi-a făcut loc pe lista destinaţiilor ideale pentru amatorii de fenomene paranormale. Iată câteva dintre reperele sale:

1 Castelul Corvinilor – bântuit de spiritul lui Dracula

Castelul Corvinilor a devenit în ultimii ani o destinaţie preferată a turiştilor pasionaţi de legende sumbre şi paranormal. A fost asociat cu Vlad Ţepeş „Dracula”, voievodul Ţării Româneşti, despre care unele legende spun că a fost ţinut prizonier într-o temniţă a cetăţii. Poveştile despre spiritele malefice care bântuie castelul s-au perpetuat în ultimii ani şi au făcut ca monumentul să fie inclus de mai multe publicaţii internaţionale între cele înfricoşătoare locuri de pe planetă.

2 Sărăcâmb – OZN-uri în Pădurea de argint

Săcărâmb, satul din Munţii Metaliferi înfiinţat în zona uneia dintre cele mai mari exploatări aurifere şi de metale rare din Europa ultimelor secole este înconjurat de o pădure stranie. Pădurea de argint, cum îi spun localnicii, a devenit în ultimii ani tot mai căutat de pasionaţii de ezoterism şi de mistere. Unii localnici au susţiinut că pădurea şi împrejurimile ei au fost „vizitate” de OZN-uri, mai multe apariţii misterioase fiind înregistrate de-a lungul timpului aici. De asemenea, susţin oamenii locului, întreg Săcărâmbul, nu doar pădurea de argint, reprezintă un centru energetic foarte puternic.

3 Masivul Retezat – sferele luminoase pe cer

În 1991, o poveste despre fenomenele paranormale observate în Retezat îi înfiora pe localnici. Ziariştii de la „Zori Noi” relatau în 14 august că într-una din nopţile precedente şapte persoane, turişti şi salvamontişti, au văzut o formaţiune asemănătoare unui OZN deasupra Retezatului. Dansul luminilor de pe cer a durat aproape jumătate de oră, pentru ca apoi ele să dispară într-o ceaţă densă. În 13 august 1991, un avion IL-18, cu nouă oameni la bord, s-a prăbuşit în apropiere vârfului Custura din Retezat, fără a lăsa supravieţuitori. Tragedia a fost cauzată de o eroare de pilotaj, însă nu puţini au fost cei care au asociat-o cu relatarea senzaţională.

4 Lacul Cinciş – cercul de foc deasupra pădurii

Lacul Cinciş a fost creat în anii ’60 pe vertele a cinci sate de pe Valea Cernei, iar de-a lungul timpului mulţi localnici şi oaspeţi ai săi au relatat despre fenomene bizare petrecute aici. „În jurul orei 23:30, am observat împreună cu tatăl meu un cerc luminos de diametru relativ mare, care s-a înălţat deasupra pădurii de pe malul opus, numit Tătăuş, şi a rămas mult timp nemişcat, aproximativ o oră, după care a dispărut. În prima fază am crezut că a luat foc pădurea, după care ne-am dat seama că e un cerc „de foc" care s-a delimitat de lizieră. Sunt convins că am văzut un OZN sau un fenomen al naturii foarte ciudat, pe care nu l-am mai semnalat de atunci niciodată în zona respectivă”, relata un utilizator al formului RUFOn, dedicat amatorilor de fenomene OZN.

5 Sarmizegetusa Regia – portalul spre alte lumi

Sarmizegetusa Regia a fost de-a lungul ultimilor ani un loc favorit al pasionaţilor de fenomene cereşti. În timpul eclipsei din 1999, aproape 400 de oameni au urcat în aşezarea antică, unii crezând că din incinta sacră se vor deschide poraluri către alte lumi. Soarele de andezit din incita sacră a ajuns să fie considerat o poartă către alte lumi spirituale, pe care vizitatorii se aşezau pentru a se încărca de energie. „Am simţit foarte clar că deasupra discului de piatră era un tub ascendent luminos pe care eu l-am perceput atunci precum o poartă care se deschide”, relata Horia, un yoghin, adept al MISA, pe pagina de internet yogaestoteric.

6 Mănăstirea Prislop – locul miracolelor

Despre Mănăstirea Prislop se spune că este un loc încărcat de energie pozitivă, iar mormântul călugărului Arsenie Boca este unul al „rugăciunilor care ajung mai repede la Cer” şi unde s-au petrecut miracole. „O energie pozitivă, momente de linişte şi uşurare luăm cu noi acasă, de acolo, de la mormânt, din acest loc plin de magnetism”, povesteşte Anca Vlad, una dintre vizitatoarele mănăstirii, potrivit revistei religioase Porunca Iubirii.

7 Cetatea Colţ - ruinele bântuite

Cetatea Colţ, veche de peste 600 de ani şi ruinată, l-ar fi inspirat pe Jules Verne în romanul „Castelul din Carpaţi“. Scriitorul francez a relatat că fortul fusese abandonat, iar oamenii credeau că este stăpânit de forţele supranaturale ale răului şi că în interiorul lui se petrec lucruri înspăimântătoare. Zidurile ruinate oferă un peisaj ciudat, iar cei care se încumetă la o astfel de excursie trebuie să fie cu băgare de seamă.

