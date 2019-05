Viceprimarul PSD care a jignit şoferii de TIR, susţinând că iau 2.000 de euro să nu muncească: „Sunt şi eu om ca voi!”

Cristian Merişanu, viceprimarul PSD din Vulcan care a stârnit revolta şoferilor de TIR după ce i-a jignit public, afirmând că „stau şi învârt de volan, să nu muncească, pentru 2.000 de euro” şi-a cerut iertare pentru modul în care s-a exprimat.

„Nu sunt cel mai negru om de pe faţa pământului. Nu sunt nici laş. Sigur înţelegeţi că dacă nu eram politician aş fi avut reacţie imediată. M-aţi judecat toţi şi aveţi dreptul să o faceţi. Pentru că şi afirmaţiile mele au părut o judecată nedreaptă. Sunt sigur că şi voi ştiţi că ceea ce am spus a fost interpretat în fel şi chip. Am greşit că am avut o exprimare nepotrivită. Dar nu sunt eu vinovat pentru toate motivele care ne-au despărţit unii de alţii. Pe voi v-au dus la mii de kilometri de casă. Pe mine m-au ţinut aici. Dacă puteţi, iertaţi modul nepotrivit în care m-am exprimat. Uitaţi-vă la mine ca la un om, nu ca la un politician. Mi-aţi găsit toate defectele, fizice şi morale. Am însă şi o calitate. Sunt şi eu tot om ca şi voi. Vă mulţumesc că aţi citit şi acest punct de vedere”, a scris Merişanu, pe pagina sa de Facebook.

În urmă cu aproape o săptămână, Cristian Merişanu a stârnit reacţii aprinse după ce a afirmat la postul de radio local Mondo FM, din Valea Jiului, că tinerii preferă să muncească în afara ţării, căutând locuri de muncă unde fug de răspundere. Exemplul său au fost şoferii de TIR, care „învârt de volan pentru 2.000 de euro“.

„Acum este cu plecatul ăsta. Este şi diferenţa asta mare de salariu între Europa şi România. Că pleacă pe TIR şi ia 2.000 de euro şi tot să nu muncească... că stă şi învârte de un volan. Este muncă, dar fuga de răspundere, de şef, poate de un colectiv...să zicem că poate sunt mai independenţi”, a spus viceprimarul Cristian Merişanu.

Indignarea viceprimarului care, la rândul lui, primeşte lunar o indemnizaţie de 11.440 de lei, a fost taxată în termeni duri de români.

„Dacă nu ştiai, un şofer român pe Comunitate are salariul minim pe economie. În rest, şoferul primeşte o diurnă din care ar trebui să trăiască pe Comunitate. Tu, când pleci în delegaţie, banii de diurnă îi bagi în buzunar şi îi duci acasă la nevastă şi la copii? Nu cred. Cred că te lăfăi pe la restaurantele unde mănânci, cred că dormi în hoteluri frumoase sau ce ce indemnizaţii mai primiţi voi acolo degeaba. Un şofer de TIR primeşte banii ăştia şi îi bagă în buzunar. Nu ia nimic. Se dă jos, la oală, şi încălzeşte ceva de mâncare şi mănâncă. Poate mănâncă o săptămână numai conserve şi nici nu apucă să îşi încălzească ceva de mâncare. Nu zic că poate mănâncă şi el o dată pe lună la restaurant sau la vreun fast-food prin vreo parcare a Europei. Ca să nu zic că iarna trebuie să doarmă cu soba aia în nas, vara trebuie să doarmă cu geamurile deschise şi la 30 – 40 de grade în cabină, poate mai mult”, i-a răspuns Adrian Cătălin, un şofer român de TIR, plecat să muncească în afara ţării.

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Viceprimar PSD supărat pe şoferii de TIR: „Stă şi învârte de volan, pe 2.000 de euro. Tot să nu muncească“

VIDEO Cum a fost primită Viorica Dăncilă la sărbătoarea momârlanilor din Valea Jiului. Simpatizanţii PSD au aplaudat-o în biserică

Istoria telegondolei din Valea Jiului care duce spre nicăieri. Cum „au spart“ românii 10 milioane de euro degeaba

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: