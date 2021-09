Un refugiu montan a fost amplasat cu elicopterul în Masivul Parâng, la aproape 2.500 de metri

Un refugiu montan a fost amplasat, vineri, cu ajutorul unui elicopter, în Munţii Parâng la aproapre 2.500 de metri altitudine.

„Astăzi am reuşit să finalizăm montarea unui refugiu sub Vârful Parâng. Este situat într-una dintre cele mai înalte zone din ţară, amplsat la 2.480 de metri altitudine. A fost transportat pe munte cu ajutorul unui elicopter. Am avut mici probleme, pentru că am mai încercat de două ori să îl montăm, însă nu am putut din cauza vântului puternic”, a declarat Ovidiu Bodean, şeful Serviciului Salvamont Hunedoara.



Refugiul achiziţionat de Consiliul Judeţean Hunedoara va fi ancorat în zilele următoare, pentru a putea fi utilizat în caz de nevoie, de cei care urcă pe traseele montane.



Masivul Parâng este principala atracţie turistică a amatorilor de excursii care ajung în Valea Jiului. O mulţime de lacuri glaciare, pajişti alpine, poieni acunse în păduri aproape neumblate, stânci care taie răsuflarea celor care vor să le cucerească, creste acoperite de zăpadă, aflate în stăpânirea turmelor de capre negre şi panorama unuia dintre cele mai înalte vârfuri din ţară, Parângul Mare, sunt atracţiile turistice cele mai cunoscute ale masivului. Munţii Parâng sunt traversaţi de cea mai înaltă şosea din România, Transalpina, care ajunge la altitudinea de peste 2.000 de metri. În masiv sunt un număr mare de lacuri glaciare, cele mai cunoscute fiind Mija, Călcescu, Roşiile şi Iezerul Îngheţat. Cel mai înalt vârf al masivului, Parângul Mare, are 2.519 metri. Peştera Muierilor, de pe valea Râului Galbena, şi Peştera Polovragi, de pe valea râului Olteţ, completează numărul atracţiilor turistice din zonă, alături de staţiunea Parâng.

