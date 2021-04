Primarul Devei: „Termocentrala Mintia nu va mai porni. Devenii să îşi cumpere centrale pe gaz”

Termocentrala Mintia nu va mai fi pornită, susţine primarul Devei. „Vă spun adevărul. Din toate sursele pe care le am, şansele ca Termocentrala Mintia să mai pornească în perioada următoare sunt zero. N-au aviz de mediu, n-au bani pentru stocurile de cărbune, n-au bani pentru a plăti transportul CFR al cărbunelui din Valea Jiului până la Mintia. Cum să pornească, atunci când cantitatea minim de cărbune zilnică de cărbune necesară este de 1.700 de tone, respectiv 33 – 34 de vagoane?”, a declarat, luni, primarul Florin Oancea.

Termocentrala Mintia, oprită de o lună. Mii de deveni au rămas fără căldură, apă caldă şi speranţe

Termocentrala Mintia, în blocaj de trei săptămâni. Protest în Deva faţă de lipsa apei calde şi a căldurii

Mii de familii din Deva, în frig de două săptămâni. Blocajul de la Termocentrala Mintia, fără soluţii

Primarul Devei susţine că 20 la sută din populaţia municipiului este afectată de lipsa apei calde şi a căldurii, însă până în toamna acestui an, situaţia va fi rezolvată. Între timp, municipalitatea nu va mai achita subvenţiile către Termocentrala Mintia, privind acoperirea diferenţei de preţ la energia termică livrată populaţiei, subvenţii care anul trecut s-au ridicat la 1,2 milioane de euro, adaugă acesta.



„Tot ce ţine de mine, ca primar, am făcut. Când mi-am dat seama că nu mai există viabilitate, i-am îndemnat pe deveni să îşi cumpere centrale pe gaz. În paralel, tot ceea ce înseamnă instituţiile de învăţământ, grădiniţe, creşe, şcoli, în bugetul pe 2021, care se va aproba în această lună, am prevăzut toate sumele de bani pentru a cumpăra aceste centrale pentru clădirile respective. Sumele sunt foarte mari, undeva la şase milioane de euro, dar câţiva paşi sunt făcuţi, iar eu cred că până în luna octombrie toate unităţile de învăţământ vor avea apă caldă şi căldură”, susţine Florin Oancea.



În luna aprilie vor fi alocate şi sume de bani pentru sprijinirea familiilor defavorizate care nu îşi pot permite achiziţia centralelor termice, a mai precizat acesta. Fondurile pentru dotarea clădirilor publice cu centrale pe gaz vor fi asigurate din bugetul local, susţinut prin împrumuturi. În prezent, gradul de îndatorare al Devei este de 11 la sută, iar administraţia locală se poate împrumuta până la un grad de îndatorare de 30 la sută, a mai precizat primarul.

Mii de deveni fără apă caldă şi căldură

De joi, 4 martie, peste 4.000 de locuinţe şi clădiri publice din Deva, printre care 11 unităţi de învăţământ, racordate la reţeaua alimentată cu agent termic prin Termocentrala Mintia, au rămas fără apă caldă şi căldură. Peste 20.000 de localnici din Deva au fost afectaţi de blocajul de la termocentrala aflată în vecinătatea municipiului, iar peste 4.000 de elevi au fost nevoiţi să rămână acasă şi să participe la cursuri on-line, cele mai multe şcoli şi licee fiind închise în lipsa agentului termic.

Cristian Roşu, administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, în componenţa căruia se află termcentralele Mintia şi Paroşeni şi cele patru mine din valea Jiului, declara, zilele trecute, că producţia termocentralei ar putea fi reluată în luna aprilie, însă doar cu condiţia achitării datoriilor şi garanţiilor către furnizori, menţionate şi în urmă cu circa o lună, dar neachitate.

