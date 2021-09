Primăria Hunedoara a cerut preluarea clădirii gării de la CFR: „Am putea opri degradarea ei” VIDEO

Primăria Hunedoara a transmis Sucursalei Regionale Căile Ferate Timişoara o adresă prin care îşi manifestă dorinţa certă de a prelua în administrare clădirea staţiei CFR din municipiu, anunţă reprezentanţii instituţiei.

GALERIE FOTO CU GARA HUNEDOAREI

Pe urmele celor mai spectaculoase căi ferate dispărute. Perlele feroviare din urmă cu un secol FOTO VIDEO

Anii cei mai negri ai Gării Hunedoara. Monumentul, emblemă a oraşului, a fost lăsat pradă ruinării VIDEO



„Gara din Hunedoara a fost închisă şi trecută în conservare la începutul anului 2018. Imobilul, proiectat în 1951 şi inaugurat în 1953, are o importantă valoare cultural – istorică dar reprezintă şi o inestimabilă valoare simbolică pentru locuitorii municipiului Hunedoara şi nu numai. Din păcate, de la momentul trecerii gării în conservare, pe zi ce trece, clădirea se deteriorează, fiind şi victima unor acte de vandalism. Primăria Hunedoara face tot ceea ce îi stă în putinţă pentru a preveni astfel de evenimente şi în zona gării, însă, conform legii, primul responsabil de paza acestor obiective este proprietarul”, informează Primăria Hunedoara.

Transformarea îndrăzneaţă a Gării Deva. Clădirea CFR a intrat în şantier şi va fi de nerecunoscut VIDEO

Austriacul care ţine în viaţă o cale ferată din Hunedoara: „Este monument istoric. Am redeschis-o pentru turişti” VIDEO

Pasarela Gării Simeria, loc periculos. Ce se va întâmpla cu construcţia peste calea ferată VIDEO



De la începutul anului 2018, odată cu închiderea circulaţiei feroviare pe ruta Simeria – Hunedoara, niciun tren nu a mai ajuns în gara municipiului Hunedoara. Peroanele staţiei CFR au rămas pustii, iar clădirea de călători, cu o arhitectură deosebită, a fost pusă sub lacăt şi lăsată în conservare, însă abandonarea clădirii a accelerat degradarea şi vandalizarea acesteia.



„Solicităm transferul clădirii gării în administrarea Primăriei deoarece, aşa cum rezultă din informaţiile pe care le deţinem, nu se întrevăd şanse ca, în viitorul apropiat, să fie reluat traficul feroviar în staţia amintită. Noi suntem interesaţi să preluăm clădirea în sine, iar liniile ferate să rămână în administrarea entităţilor din domeniu. În cazul în care am reuşi să preluăm clădirea gării, în foarte scurt timp am putea lua măsuri pentru a stopa degradarea acesteia, iar imobilul, cu o valoare de simbol pentru istoria Hunedoarei, va fi repus, sub o formă sau alta, în serviciul comunităţii. Suntem deschişi la orice propunere care, în condiţii legale, ar putea duce la salvarea gării din municipiul Hunedoara. Până astăzi nu am primit niciun răspuns din partea Sucursalei de Căi Ferate Timişoara”, a declarat Dan Bobouţanu, primarul Hunedoarei.



Gara Hunedoarei. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

O istorie feroviară de 137 de ani



Din 1884, odată cu inaugurarea Uzinelor de Fier ale Hunedoarei, trenurile au circulat aproape neîntrerupt pe ruta Hunedoara – Simeria. De la începutul anilor 1900, timp de un secol, o altă cale ferată lega Hunedoara de Ţinutul Pădurenilor, unde se aflau bogatele zăcăminte de fier de la Ghelari. Calea ferată minieră Hunedoara - Ghelari, cu ecartament îngust, a fost dezafectată la mijlocul anilor 2000, iar traseul ei spectaculos este folosit în prezent de localnicii amatori de drumeţii. Gara mică a Hunedoarei, aflată în vecinătatea Castelului Corvinilor, a dispărut şi ea.



Frescă din anii 50, în gara din Hunedoara. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL



În lipsa investiţiilor, şi gara „mare” a municipiului ar putea împărtăşi aceeaşi soartă a fostei gări de la Castelul Corvinilor. Clădirea staţiei CFR din Hunedoara a fost proiectată în 1951 şi finalizată în 1953 şi se distinge atât prin arhitectura sa, cât şi prin cele două fresce din holul principal, pictate de Paul Miracovici, care redau într-un mod romanţat munca în oţelăriile Hunedoarei şi sărbătoarea localnicilor, trezind nostalgii hunedorenilor.



Frescă din anii 50, în gara din Hunedoara. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL



Vârstnicii din Hunedoara au prins zilele în care, trotuarele largi ale gării, ornamentate cu vase şi scuaruri de flori, erau supraglomerate de sutele de muncitori care aşteptau să plece cu trenul spre uzinele Hunedoarei şi spre nodul feroviar Simeria, aflat la 18 kilometri. Gara funcţiona cu aproape 30 de spaţii, avea un restaurant, două săli de aşteptare, iar în jurul ei câteva baruri şi terase îi primeau pe navetiştii combinatului siderurgic.

După 1990, numărul călătorilor cu trenul a scăzut vertiginos, iar în ultimii ani înainte ca traficul feroviar să fie suspendat pe linia Hunedoara – Simeria, trenurile circulau aproape goale între cele două oraşe. În februarie 2018, clădirea a fost pusă sub lacăt, iar circulaţia trenurilor de călători pe ruta Hunedoara – Simeria a fost suspendată. De atunci, unii localnici au protestat faţă de decizia luată de reprezentanţii CFR, însă fără succes.

În acelaşi timp, alte staţii CFR din judeţ au intrat în reparaţii sau sunt vizate de proiecte ample de restaurare. Printre ele se numără clădirile gărilor Brad, Deva, Simeria, Petroşani, Orăştie. Gara Hunedoarei a rămas în aşteptarea unor soluţii salvatoare.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Colosul fostei căi ferate Deva - Brad. Ce se întâmplă cu viaductul uriaş, construit în urmă cu opt decenii VIDEO

Imaginile rare filmate de un englez care a călătorit prin toată România în căutarea ultimelor mocăniţe VIDEO

Tunelul impresionant din vremea austro-ungarilor va fi transformat într-un mod inedit, la zece ani de la abandonarea sa

VIDEO Calea ferată realizată în 50 de ani şi distrusă după un deceniu. Cum a eşuat mega-proiectul „epocii Ceauşescu” început cu prizonierii sovietici