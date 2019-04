Emoţii mari pentru investiţia uriaşă a grupului Bosch. Ce s-a întâmplat cu cele 40 de hectare pe care trebuia să înceapă construcţia uzinei de maşini de spălat

O mare parte din cele peste 40 de hectare achiziţionate de compania Bosch la Simeria, în zona intersecţiei drumurilor naţionale 7 şi 66 şi a nodului rutier de intrare pe Autostrada A1 au fost date în ardendă şi sunt lucrate de o firmă agricolă. Localnicii se aşteptau ca în locul tractoarelor care ară în aceste zile terenurile să vadă utilajale de construcţie a fabricii de maşini de spălat germane, investiţie estimată la 125 de milioane de lei.

La începutul lunii noiembrie 2018, Primăria Simeria a eliberat autorizaţia de construire pentru uzina BSH Hausgeräte GmbH, companie a concernului german Bosch. „Avem certitudinea că în această perioadă de autorizaţie, de 12 luni va fi construită această fabrică şi că ulterior va aduce 700 - 800 de locuri de muncă”, declara atunci Emil Rîşteiu, primarul oraşului Simeria.

Deşi investiţia a fost anunţată oficial din luna martie a anului trecut, iar terenul fusese pregătit de şantier înainte cu câteva luni de semnarea autorizaţiei de construire, începerea efectivă a lucrărilro nu a mai avut loc.

„Planurile noastre pentru construcţia unei fabrici de maşini de spălat la Simeria sunt în curs de desfăşurare. În calitate de proprietar, BSH are obligaţia de a întreţine şi îngriji proprietatea. În scopul intreţinerii proprietăţii până la începerea construcţiei, am optat totodată în mod deliberat pentru o utilizare cu valoare adăugată. De aceea am semnat un contract cu o firmă agrară românească, care va utiliza terenul pentru a începe proiectul de construcţie. Autorizaţia de construcţie a fost eliberată de Primăria Simeria în data de 12 noiembrie 2018, potrivit acesteia constructorul va trebui să înceapă investiţia în următoarele 12 luni, deci avem suficientă flexibilitate pentru planurile noastre. Un moment exact pentru începerea construcţiei nu a fost încă determinat”, a informat BSH România, citat de glasul-hd.ro.

Conducerea Primăriei Simeria au precizat că dacă lucrările la uzina germană nu vor demara în termenul prevăzut în autorizaţia de construire, acesta se poate prelungi contra unei taxe. Negocierile care au precedat investiţia au început în 2017, susţinea primarul Emil Rîşteiu. Peste 50 de proprietari au vândut parcelele deţinute la marginea oraşului Simeria pentru a putea fi realizată aici uzina de maşini de spălat. Aceasta va începe să producă din 2020, până la un milion de maşini de spălat anual, şi va aduce circa 700 de noi locuri de muncă în următorii ani, susţineau, anul trecut, reprezentanţii companiei.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Grupul german Bosch anunţă construcţia unei fabrici de electrocasnice în Simeria

Haos pe şantierul Autostrăzii Vestului. Un lot în construcţie de patru ani este aproape blocat la 80 la sută din proiect

Cel mai mare zăcământ de aur şi cupru din România este aproape de exploatare. Rezervele de la Rovina valorează 5 miliarde de dolari

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: